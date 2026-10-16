Tuyên truyền về an toàn giao thông thông qua triết lý đạo đức của Phật giáo

Trong những năm gần đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tích cực tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông thông qua các nền tảng mạng xã hội, lồng ghép trong khóa tu mùa Hè, Đại lễ Phật đản, lễ Vu Lan và các hoạt động tôn giáo.

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong tăng ni, Phật tử.

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2023-2026, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức 6.549 buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho hơn 1,17 triệu tăng ni, Phật tử tại 4.136 cơ sở thờ tự.

Tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn giao thông cho tăng ni tại Hải Phòng. (Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng)

Cùng với tuyên truyền, các địa phương và cơ sở thờ tự đã xây dựng 716 mô hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiêu biểu như “tăng ni, Phật tử tham gia giao thông văn hóa-an toàn,” “Chùa văn hóa giao thông,” “Cơ sở thờ tự an toàn giao thông” và “Tuyến đường kiểu mẫu về an toàn giao thông.”

Nhiều nơi thành lập tổ tự quản, nhóm cư sỹ tình nguyện hỗ trợ điều tiết giao thông, hướng dẫn sắp xếp phương tiện và tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết thông điệp tuyên truyền hướng tới việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, gắn với tinh thần từ bi, yêu thương và tôn trọng sự sống của Phật giáo.

Đánh giá kết quả phối hợp, Hòa thượng Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh: “Tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm chấp hành pháp luật của mỗi công dân mà còn là hành động thực hành đạo đức Phật giáo trong đời sống hàng ngày.”

Theo Hòa thượng Thích Đức Thiện, khi mỗi người hiểu rằng tuân thủ quy định giao thông là bảo vệ sự sống của mình và người khác, việc chấp hành pháp luật sẽ không chỉ dừng ở nghĩa vụ mà còn trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm với cộng đồng.

Hòa thượng Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại hội nghị, Cục Cảnh sát giao thông và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tiếp tục phối hợp trong giai đoạn 2026-2030, phát huy vai trò của các chức sắc, trụ trì, tăng ni, phật tử trong tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật.

Giáo hội sẽ tiếp tục lồng ghép nội dung an toàn giao thông trong các khóa tu, buổi thuyết giảng, sinh hoạt đạo tràng và hoạt động hướng dẫn Phật tử; đồng thời phát huy vai trò nêu gương của tăng ni, chức sắc và trụ trì tại các cơ sở thờ tự.

Hai bên cũng sẽ tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại các lễ hội Phật giáo, khu du lịch tâm linh; khảo sát, khắc phục bất cập về hạ tầng, chủ động phương án phân luồng, hạn chế ùn tắc và tai nạn. Việc định kỳ đánh giá kết quả, biểu dương các tập thể, cá nhân có cách làm hiệu quả sẽ được chú trọng nhằm củng cố, nhân rộng các mô hình giao thông văn hóa, an toàn tại địa phương./.

Nhiều hoạt động khoa học, nghệ thuật làm rõ giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam Các hoạt động hướng tới nhìn lại chặng đường phát triển, đồng thời trao đổi về định hướng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và kỷ nguyên mới.