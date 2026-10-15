MC Đức Bảo khám phá tiếng mẹ đẻ bằng cách dẫn chương trình 'Vua Tiếng Việt'

Sau 6 mùa phát sóng, “Vua Tiếng Việt” bước vào mùa thứ 7 với MC Đức Bảo đảm nhận vai trò người dẫn chương trình. Đây là lần đầu tiên nam MC đồng hành cùng gameshow về tiếng Việt, tiếp nối hai người dẫn trước đó là Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc, người gắn bó với chương trình trong 4 mùa đầu, và MC Sơn Lâm ở mùa 5 và mùa 6.

Với Đức Bảo, lời mời đến với “Vua Tiếng Việt” là một bất ngờ. Nam MC cho biết anh đã xin ban biên tập vài ngày để suy nghĩ trước khi nhận lời.

Sự băn khoăn ấy xuất phát từ chính hành trình nghề nghiệp có phần đặc biệt của Đức Bảo. Tốt nghiệp ngành kỹ thuật, anh bén duyên với truyền hình và theo đuổi công việc MC, dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng VTV. Bên cạnh các chương trình truyền hình, Đức Bảo còn được biết đến với khả năng dẫn song ngữ và kinh nghiệm trên nhiều sân khấu lớn trong nước và quốc tế.

Từ một MC song ngữ quen thuộc trên sóng VTV và các sân khấu quốc tế, Đức Bảo bước vào một lĩnh vực đòi hỏi sự nhạy bén với từng từ ngữ, sắc thái và cách diễn đạt của tiếng Việt. (Ảnh: VTV)

Chính việc được biết đến nhiều với khả năng dẫn tiếng Anh khiến lời mời từ “Vua Tiếng Việt” trở thành một thử thách đáng suy nghĩ đối với nam MC. Anh nhìn nhận vốn tiếng Việt của mình ở mức khá, chưa phải điều gì quá xuất sắc để có thể tự tin rằng mình đã am hiểu tường tận ngôn ngữ mẹ đẻ.

Qua mỗi số ghi hình, Đức Bảo có thêm những khám phá về từ ngữ, cách diễn đạt và sự phong phú của tiếng Việt. Những kiến thức từ người chơi và ban cố vấn không chỉ giúp anh mở rộng vốn hiểu biết, mà còn khiến hành trình tìm hiểu ngôn ngữ mẹ đẻ trở nên thú vị hơn. Với anh, việc dẫn chương trình vì thế cũng là một quá trình học tập liên tục, trong đó mỗi số ghi hình mang đến thêm những điều mới mẻ để khám phá.

“Mình đến với ‘Vua Tiếng Việt’ cũng với mục tiêu học hỏi, trau dồi và làm phong phú thêm vốn tiếng Việt của mình. Sau mỗi số dẫn, mình lại thấy yêu tiếng Việt hơn một chút, bởi mình được học thêm rất nhiều điều từ chính người chơi và ban cố vấn,” Đức Bảo chia sẻ.

Hành trình ấy cũng củng cố quan điểm của Đức Bảo rằng muốn giỏi ngoại ngữ thì trước hết phải giỏi tiếng Việt. Theo anh, việc hiểu rõ ngôn ngữ mẹ đẻ, từ cách dùng từ đến sắc thái biểu đạt, là nền tảng quan trọng để mỗi người học hỏi và sử dụng một ngôn ngữ khác hiệu quả hơn.

Chương trình sẽ chính thức lên sóng từ ngày 16/10 trên VTV3./.

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