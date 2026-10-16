Trên 101,49 triệu người được chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu trong quản lý và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện thay thế mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân.

Từ ngày 1/9/2026, việc chuyển đổi được triển khai chính thức trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đồng thời nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh phần mềm, chuẩn hóa thông tin người tham gia và phối hợp với bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố rà soát, hoàn thiện dữ liệu.

Theo kết quả tổng hợp đến ngày 16/10/2026, có 102.346.428 người thuộc phạm vi chuyển đổi trên phần mềm TST, bao gồm cả người đang tham gia và người đã dừng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó, 101.499.314 người đã được chuyển đổi thành công, chiếm 99,17%; 162.080 người chuyển đổi chưa thành công, chiếm 0,16%; 348.254 người chưa thực hiện chuyển đổi, chiếm 0,34%; 336.780 người chưa đủ điều kiện chuyển đổi, chiếm 0,33%.

Đối với các trường hợp chuyển đổi chưa thành công, nguyên nhân chủ yếu là thông tin cá nhân chưa thống nhất giữa các phần mềm nghiệp vụ hoặc dữ liệu mã số bảo hiểm xã hội chưa được đồng bộ đầy đủ. Những trường hợp chưa đủ điều kiện chuyển đổi chủ yếu do chưa có thông tin số định danh cá nhân/căn cước công dân hoặc thông tin cá nhân chưa khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố rà soát, xác minh, bổ sung thông tin, phối hợp xử lý các trường hợp chưa có hoặc chưa xác thực được số định danh cá nhân/căn cước công dân; đồng thời thực hiện chuyển đổi lại sau khi dữ liệu được chuẩn hóa. Các đơn vị cũng được yêu cầu đẩy nhanh việc cập nhật mã đơn vị quản lý trên phần mềm nghiệp vụ, ưu tiên những đơn vị đang phát sinh giao dịch. Cùng với đó, các đơn vị chuyên môn tiếp tục theo dõi tiến độ, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Việc sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội góp phần thống nhất thông tin định danh, hạn chế trùng lặp, sai lệch dữ liệu, tạo thuận lợi cho kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế./.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết liệt triển khai các giải pháp chuyển đổi số nhằm tạo bước tiến quan trọng trong công tác phục vụ người dân và doanh nghiệp.