Hành trình "Người truyền lửa 2026": Lan tỏa khát vọng và tinh thần cống hiến

Chiều 16/10, chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026 chính thức được triển khai trên quy mô toàn quốc. Giải thưởng do Báo Đại đoàn kết phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn thực hiện, với sự đồng hành và chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Giải thưởng "Vinh danh Người truyền lửa" năm nay tiếp tục được triển khai mùa thứ hai gắn với những ưu tiên của đất nước trong giai đoạn mới, khi con người, tri thức và sức sáng tạo ngày càng trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần cống hiến và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình hướng đến việc tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân đang tạo nên thay đổi tích cực từ những hành động thiết thực, qua đó lan tỏa tinh thần cống hiến và khơi dậy khát vọng chung tay xây dựng tương lai Việt Nam. Giải thưởng đề cao tinh thần Việt Nam được hun đúc từ ý chí bền bỉ, sự gắn kết cộng đồng, cùng tinh thần sáng tạo, ham học hỏi và sẵn sàng thích ứng, tìm tòi những hướng đi mới.

Cùng phối hợp với chương trình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ đề cử, giới thiệu những cá nhân có đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Hoạt động đề cử sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, tập trung vào sáu lĩnh vực đóng góp trọng tâm gồm: “Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng,” “Giáo dục-đào tạo nghề,” “Phát triển cộng đồng,” “Khoa học-công nghệ vì cộng đồng,” “Phát triển bền vững môi trường” và “Văn hóa-nghệ thuật vì cộng đồng.”

Từ danh sách đề cử, 150 “người truyền lửa” sẽ được lựa chọn vào vòng bình chọn công khai, đưa những câu chuyện và đóng góp của họ đến với đông đảo công chúng trên cả nước. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người dân tham gia, giải thưởng năm nay sẽ bổ sung hình thức bình chọn qua tin nhắn SMS, bên cạnh hình thức bình chọn trên trang thông tin chính thức của giải thưởng. 15 "gương mặt truyền lửa" nổi bật sẽ được lựa chọn thông qua cơ chế đánh giá gồm 70% từ Hội đồng thẩm định, cùng 30% từ kết quả bình chọn của công chúng.

Ban Tổ chức kỳ vọng chương trình năm 2026 sẽ tiếp tục phát hiện, tôn vinh những cá nhân có đóng góp thiết thực cho cộng đồng, đồng thời lan tỏa những sáng kiến, cách làm hiệu quả và tinh thần cống hiến trong xã hội. Qua đó, sự ghi nhận không chỉ dừng lại ở việc biểu dương những cá nhân tiêu biểu, mà còn góp phần khuyến khích nhiều hành động có ích, vun đắp trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng./.

Vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số xuất sắc Qua hai vòng đánh giá của Hội đồng, Ban tổ chức Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026 đã lựa chọn, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.

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