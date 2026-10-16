Cà Mau: Đồn Biên phòng Hòn Chuối hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số

Ngày 16/10, Trung tá Nguyễn Văn Qươn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ Đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an xã Sông Đốc và Công an ấp Biển Tây tổ chức đợt cao điểm hỗ trợ người dân sinh sống trên đảo Hòn Chuối thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử và nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong đợt hỗ trợ lần này, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòn Chuối cùng lực lượng Công an địa phương đã không quản ngại khó khăn về địa hình hải đảo, trực tiếp hướng dẫn người dân truy cập, kích hoạt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID).

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng đã tận tình hỗ trợ người dân thực hiện các một số kỹ năng cơ bản trong phòng, chống lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng và các bước tham gia sử dụng hòm thư điện tử tố giác tội phạm.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, hiệu quả, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, lực lượng phối hợp đã hoàn thành hỗ trợ đăng ký và hướng dẫn kỹ năng số cho 24 người dân trên đảo.

Niềm vui của các hộ dân trên đảo sau khi được kích hoạt các tài khoản định danh điện.(Ảnh: Chanh Đa/Vietnam+)

Đảo Hòn Chuối thuộc xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau), nằm cách xa đất liền khoảng 18 hải lý. Trên đảo hiện có 65 hộ dân sinh sống, điều kiện sinh hoạt, giao thông và hạ tầng viễn thông còn nhiều khó khăn, phần lớn cư dân sống bằng nghề nuôi biển và đánh bắt hải sản nên việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế.

Do đó, việc cán bộ, chiến sỹ Biên phòng phối hợp cùng lực lượng Công an trực tiếp ra đảo, đến từng hộ dân để hỗ trợ "cầm tay chỉ việc" có ý nghĩa rất thiết thực.

Trung tá Nguyễn Văn Qươn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ Đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết thêm, trong thời gian tới, đơn vị cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ dân còn lại để hoàn thành kích hoạt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) và thành thục trong việc sử dụng các kỹ năng số nhằm phục vụ tốt cho đời sống và sản xuất của người dân trên đảo.

Hoạt động này không chỉ giúp người dân vùng biển đảo xa xôi nhanh chóng tiếp cận với lộ trình chuyển đổi số quốc gia, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc./.

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