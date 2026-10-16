Đồng Nai: Trao “cần câu” giúp phụ nữ thiểu số thoát nghèo

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Nghĩa là điểm sáng trong việc đồng hành và tiếp sức cho phụ nữ vùng đồng bào thiểu số vươn lên tại thành phố Đồng Nai.

Việc hỗ trợ con giống, công cụ sản xuất không chỉ trao “cần câu” giúp nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hội viên dân tộc thiểu số gia tăng thu nhập, vươn lên ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.

Tại thôn Đăk Son, chị Thị Bé, hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số S’tiêng, sau hơn 10 năm lấy chồng, dù tần tảo sớm khuya, vẫn gặp nhiều khó khăn khi gánh nặng kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào những công việc lao động bấp bênh.

Hằng ngày, hai vợ chồng chị Bé phải làm thuê đủ nghề. Thức dậy đi cạo mủ cao su thuê từ 2 giờ sáng, sau đó giờ rảnh rỗi ban ngày còn lại thì đi khoan giếng, làm thợ xây...

Tổng thu nhập của cả hai vợ chồng chỉ hơn 7 triệu đồng mỗi tháng nên để trang trải chi phí sinh hoạt cho cả gia đình và lo cho 2 đứa con đang tuổi đến trường rất chật vật.

Nhận thấy trước đó hội viên Thị Bé từng nhiều năm nuôi giống lợn địa phương nhưng do giống cũ chậm phát triển nên hiệu quả kinh tế mang lại chẳng được bao nhiêu, cuộc sống vẫn quẩn quanh với cái nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Nghĩa đã tặng gia đình chị Thị Bé một con lợn giống để phát triển kinh tế.

Trước sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực đó, chị Bé không giấu nổi sự xúc động và phấn khởi. Con lợn không chỉ là tài sản vật chất có giá trị mà còn là phương tiện sinh kế mở ra cơ hội mới cho gia đình có thêm nguồn thu. Nhờ nguồn sinh kế này, chị tin rằng gia đình sẽ từng bước cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống và không để các con bỏ học.

Cũng như chị Bé, chị Hồ Thị Kiến, hội viên phụ nữ tại thôn Bình Đức, sống trong hoàn cảnh thiếu thốn nhiều năm, khi bản thân chị sức khỏe yếu, chi phí thuốc men, điều trị tốn kém trở thành gánh nặng đè nặng lên vai cả gia đình.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Nghĩa đã trao tặng gia đình chị đàn gà giống trị giá 2 triệu đồng. Nhận được sự hỗ trợ đúng lúc, chị Kiến không khỏi xúc động và phấn khởi.

Chị chia sẻ: Đàn gà được tặng là nguồn động viên tinh thần to lớn cho gia đình chị. Tận dụng khoảng sân vườn nhỏ, chị cùng gia đình dành nhiều tâm huyết chăm sóc và theo dõi đàn gà phát triển từng ngày, hy vọng cuộc sống sẽ khấm khá lên.

Ông Điểu Brách, Phó trưởng thôn Đăk Son cho biết: Đăk Son là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đời sống của bà con nhìn chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, phụ nữ dân tộc thiểu số là đối tượng chịu nhiều vất vả khi phương tiện mưu sinh hạn chế. Hầu hết chị em chỉ biết làm thuê theo mùa vụ hoặc canh tác quy mô nhỏ, thiếu vốn và công cụ sản xuất nên cuộc sống luôn bấp bênh.

Thời gian qua, sự hỗ trợ kịp thời các phương tiện sinh kế từ Hội Phụ nữ và các nguồn vốn vay ưu đãi khác đã mang lại niềm vui lớn, tiếp thêm động lực thiết thực giúp phụ nữ dân tộc thiểu số có thêm cơ hội chủ động lao động, từng bước cải thiện thu nhập và vươn lên thoát nghèo.

Xã Phú Nghĩa thuộc vùng sâu, vùng xa của thành Phố Đồng Nai, với hơn 33% dân số là người dân tộc thiểu số. Do địa hình, điều kiện sản xuất còn hạn chế nên đời sống phần lớn hội viên phụ nữ, đặc biệt là chị em người dân tộc thiểu số còn gặp rất nhiều khó khăn.

Hầu hết gia đình các hội viên phụ nữ ít quỹ đất sản xuất hoặc thiếu vốn đầu tư, nguồn thu nhập chính hằng ngày phụ thuộc vào việc đi làm thuê, cạo mủ cao su hay lao động tự do bấp bênh khiến việc trang trải chi phí sinh hoạt, chăm lo học hành cho con cái trở nên nan giải.

Vì vậy, việc thành lập các mô hình trao “cần câu”, tạo sinh kế bền vững cho chị em phụ nữ được cấp ủy, chính quyền và tổ chức Hội địa phương quan tâm.

Bà Lê Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Nghĩa Phú Nghĩa nhấn mạnh: Trao sinh kế cho hội viên là hoạt động thiết thực và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Đây không chỉ đơn thuần là việc trao tặng con giống hay công cụ lao động, mà quan trọng hơn là trao cho chị em cơ hội, niềm tin và động lực để chủ động vươn lên.

Nguồn hỗ trợ này giúp các hộ phụ nữ khó khăn, hộ dân tộc thiểu số có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, gia tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Việc làm này còn thể hiện rõ vai trò cầu nối, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và đồng hành chặt chẽ của Hội Phụ nữ các cấp, Mặt trận Tổ quốc cùng các ban, ngành, đoàn thể đối với hội viên nghèo.

“Trao sinh kế là trao cơ hội vươn lên cho hội viên khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Sự chung tay hỗ trợ này giúp từng gia đình hội viên ấm no hơn, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, cùng chung sức xây dựng quê hương Đồng Nai ngày càng văn minh, giàu đẹp và hiện đại”, bà Lê Thị Hoa chia sẻ thêm./.

Tạo sinh kế, mở đường thoát nghèo cho đồng bào Khmer Vĩnh Long triển khai chương trình giảm nghèo theo hướng phát huy nội lực của người dân thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, tín dụng chính sách, đào tạo nghề và hỗ trợ phát triển sản xuất.

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