Học và làm theo Bác: Đảng viên vùng khó tiên phong trong phát triển kinh tế

Xã Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi) là xã vùng III đặc biệt khó khăn, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Ngọk Tem, Pờ Ê và Hiếu thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (cũ).

Trước đây, do đời sống phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, với kỹ thuật canh tác còn lạc hậu, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ khi các đảng viên trẻ được bổ nhiệm làm Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn, nhiều mô hình kinh tế mới đã được hình thành và phát triển, trở thành “điểm sáng” để các địa phương học tập. Nhờ đó, đời sống của người dân vùng đặc biệt khó khăn này ngày càng ổn định và phát triển.

Từ chuyển đổi trong sản xuất…

Trước năm 2019, thôn Đăk Sô là một trong những khu vực khó khăn nhất của xã Hiếu, tỉnh Kon Tum (cũ), nay là xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi. Thời điểm đó, thôn có hơn 60 hộ, chủ yếu là dân tộc Mơ Nâm (một nhánh của dân tộc Xơ Đăng), trong đó có tới 40 hộ nghèo. Kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp, với hai loại cây trồng là lúa và sắn, cho năng suất, sản lượng và giá trị thấp.

Thay đổi từ khi đảng viên trẻ Vi Đinh Huấn (sinh năm 1995) được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn vào cuối năm 2019. Khi đó anh Huấn đã tìm tòi, nghiên cứu các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, với mong muốn thay đổi tư duy sản xuất, xóa đói giảm nghèo cho người dân trong thôn.

“Thời gian đầu rất khó khăn. Tôi đã cùng với các thanh niên, người trẻ tuổi trong thôn tự mày mò trồng càphê, chăn nuôi lợn, gà, vịt. Qua một vài năm, các mô hình dần mang lại giá trị, thu nhập cao hơn nhiều nên bà con dần thay đổi tư duy, làm theo. Đến nay, thôn có 76 hộ thì chỉ còn 10 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo,” anh Huấn chia sẻ.

Anh A Mu (thôn Đăk Sô) cho biết, trước đây, anh ở cùng với bố mẹ, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Sau khi lập gia đình, anh tách hộ, được Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Huấn động viên, hướng dẫn, anh đã mạnh dạn mua lợn giống về chăn nuôi.

Vừa qua, anh đã bán được 3 con lợn thịt, thu được 18 triệu đồng. Hiện, anh đang tiếp tục chăm sóc lợn nái nuôi con theo kỹ thuật được Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Huấn hướng dẫn để phát triển đàn.

Không chỉ dừng lại ở những mô hình đã mang lại hiệu quả, anh Huấn còn tiếp tục nghiên cứu các mô hình kinh tế khác. Tháng 3/2025, anh là người đầu tiên của xã Kon Plông đưa hươu về nuôi để lấy nhung.

Đến nay, đàn hươu đã 2 lần cho lấy nhung, cùng với việc bán hươu giống, đảng viên trẻ Vi Đinh Huấn đã thu về hàng chục triệu đồng.

“Khi đi thăm mô hình nuôi hươu để lấy nhung của các trang trại chăn nuôi ở vùng khác, tôi thấy nuôi hươu cũng không quá khó khăn, trong khi giá trị kinh tế mang lại ổn định. Tôi đã mạnh dạn đưa hươu về nuôi, trồng cỏ voi và học cách chăm sóc đúng kỹ thuật,” anh Huấn cho biết.

Trong khi đó, câu chuyện về hành trình đánh thức vùng đất khó Vi Choong thông qua việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới được trưởng thôn Vi Choong A Vững thực hiện xuyên suốt từ năm 2023 đến nay.

Thôn Vi Choong là nơi sinh sống của 142 hộ dân, chủ yếu là người Mơ Nâm. Nhiều năm trước, do thời tiết khắc nghiệt, tập quán canh tác lạc hậu, người dân chỉ trồng các loại cây lương thực như lúa, ngô, sắn cho thu nhập thấp.

Khi anh A Vững được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Vi Choong (cũ) vào năm 2023, nơi đây bắt đầu được thay đổi. "Tôi luôn suy nghĩ làm sao để lời nói của mình có trọng lượng, để bà con nghe theo, làm theo mà vươn lên thoát nghèo. Tôi nhận ra rằng, mình tuyên truyền bằng miệng, bằng văn bản, bằng các hội nghị hành chính là chưa đủ. Muốn được dân tin, bản thân tôi, là một đảng viên, trưởng thôn phải đi trước, làm trước; đạt được kết quả rồi, nói bà con mới tin và làm theo," A Vững tâm sự.

Anh A Vững cùng gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi 3 ha trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cà phê xứ lạnh. Sau đó, anh lại đi đầu trong liên kết với Hợp tác xã Chè sạch Đông Trường Sơn để trồng 1,5 ha chè. Cuối năm 2025, cây chè đã bắt đầu thu bói, mang lại thu nhập cho gia đình.

Đến nay, gia đình anh A Vững đã có gần 6.000 gốc cà phê xứ lạnh, cùng với diện tích chè, mang lại thu nhập khoảng 350 triệu đồng mỗi năm, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trong thôn.

Khi thấy những mô hình kinh tế của anh A Vững có hiệu quả, người dân trong thôn đã dần thay đổi. Từ năm 2024-2025, khoảng 35 hộ dân trong thôn chủ động học theo, liên kết cùng Hợp tác xã Chè sạch Đông Trường Sơn để phủ xanh đất trống bằng cây chè.

Nhiều diện tích cà phê xứ lạnh cũng được bà con thay thế dần diện tích canh tác sắn, lúa kém hiệu quả. Số hộ nghèo của thôn giảm mạnh từ gần 30 hộ vào năm 2023 xuống còn 11 hộ vào cuối năm 2026.

Tháng 6/2026, trưởng thôn A Vững vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ một vùng đất Vi Choong cằn cỗi, chủ yếu là lúa và sắn, Trưởng thôn A Vững (sinh năm 1996, đội mũ) đã đưa cây càphê và chè về trồng, tăng giá trị kinh tế, làm tấm gương cho bà con nhân dân học tập, noi theo. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Đến du lịch cộng đồng

Kon Plông được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ quanh năm cùng với vị trí địa lý là điểm nối giữa phía Đông và phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi. Đảng bộ xã đã xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Để du lịch phát triển, không thể thiếu những địa điểm lưu trú cho du khách, vừa là nơi để du khách nghỉ ngơi, vừa là nơi để tìm hiểu về văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ. Trước thực tế đó, việc xây dựng làng du lịch cộng đồng gắn với điểm đến được Đảng bộ và chính quyền xã Kon Plông xác định là nhiệm vụ then chốt.

Cuối năm 2025, thôn Kon Plông được định hướng để xây dựng thành làng du lịch cộng đồng gắn với điểm đến thác Sô Roách, điểm du lịch Farm Chè sạch Đông Trường Sơn; Không gian văn hóa và ẩm thực Đông Trường Sơn. Tuy nhiên ý tưởng này gặp khó khăn khi người dân trong thôn không đồng ý do không muốn có người lạ ở trong nhà.

Trước thách thức đó, đảng viên A Trân (thôn Kon Plông) đã tự học hỏi cách làm homestay, dọn dẹp nhà cửa, tạo không gian đảm bảo nhu cầu ăn ở, khám phá văn hóa tại chính căn nhà của mình. Cùng với đó, ông phối hợp với Chi bộ thôn và các ban, ngành, đoàn thể của xã đi vận động người dân trong thôn cùng tham gia vào quá trình “du lịch hóa.”

Kết quả, người dân trong thôn dần thay đổi suy nghĩ, đồng ý việc xây dựng làng du lịch cộng đồng Kon Plông, chính thức khai trương điểm đến vào cuối tháng 4/2026. Đến nay, điểm đến đã có hàng chục lượt khách đến trải nghiệm kết hợp du lịch nghỉ dưỡng tại thôn.

“Mình là đảng viên, mình phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động để bà con làm theo. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, làng du lịch cộng đồng sẽ là điểm nhấn của xã trong tương lai, là điểm đến cho du khách gần xa tìm về với thiên nhiên và văn hóa, bản sắc của cộng đồng người Mơ Nâm,” đảng viên A Trân cho biết.

Theo ông Bùi Văn Đáp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kon Plông, toàn xã Kon Plông có 699 đảng viên. Những năm qua, hệ thống chính trị ở cơ sở của xã Kon Plông luôn giữ vững vai trò hạt nhân; trong đó có sự đóng góp rất lớn và trực tiếp của đội ngũ 22 trưởng thôn và các đảng viên tiêu biểu tại các khu dân cư.

Các trưởng thôn và đảng viên trẻ luôn là những người đi đầu trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; tích cực vận động đồng bào thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh và địa phương. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, tổ hợp tác, mô hình sinh kế do đảng viên và trưởng thôn trực tiếp tham gia hoặc làm chủ đã tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

“Đặc biệt, trong việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đội ngũ trưởng thôn và đảng viên bám sát từng hộ dân, nắm bắt đúng nguyên nhân nghèo để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình từng bước ổn định đời sống. Qua đó, tỉ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 8,19%, hộ cận nghèo còn 3,89%, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,7 triệu đồng/người/năm.”

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kon Plông cho biết thêm, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ có bản lĩnh và nhiệt huyết.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đi vào chiều sâu, giúp đội ngũ đảng viên trẻ rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần nhiệt huyết cách mạng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn xung kích đi đầu trong những việc mới, việc khó tại cơ sở.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã sẽ tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các đảng viên trẻ phát huy vai trò xung kích trong lao động, sản xuất, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi xanh, tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch cộng đồng.

Qua đó, địa phương tiếp tục xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ thực sự là lực lượng nòng cốt, tiên phong, góp phần xây dựng xã Kon Plông ngày càng phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới./.

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