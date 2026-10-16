Cao Bằng khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ

Ngày 30/9/2026, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 220-QĐ/TW về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quy định này đã góp phần khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy năng lực và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

Tại Cao Bằng - một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, những cán bộ cơ sở dám đổi mới sáng tạo, đưa ra được những giải pháp mới, làm những việc khó sẽ giúp tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đặt ra.

Sau 14 năm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, Dự án mỏ sắt Nà Rụa tại phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng đã có chuyển biến tích cực. Trong đó, tỉnh đã hoàn thành Chiến dịch cao điểm giải phóng mặt bằng 21ha (giai đoạn 1) khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa (từ ngày 24/8 - 30/9) với 413/443 hộ đã nhận tiền chi trả…

Bí thư Đảng ủy phường Tân Giang Nguyễn Quốc Trung chia sẻ, giải phóng mặt bằng dự án này rất khó, bởi không chỉ là bài toán về đất đai, hồ sơ và bồi thường mà còn liên quan đến nhà ở, tài sản, sinh kế, quan hệ gia đình, phong tục, tâm lý và niềm tin của người dân.

Muốn giải quyết, cán bộ không thể chỉ ngồi ở cơ quan chờ hồ sơ mà phải xuống cơ sở, gặp dân, lắng nghe, đối thoại và cùng tìm cách tháo gỡ từng vấn đề.

“Theo tôi, đó là tinh thần của dám nghĩ, dám làm, dám nhận việc khó, dám chịu trách nhiệm về kết quả, nhưng phải hành động trên nền tảng pháp luật, kỷ luật, kỷ cương và vì lợi ích chung.”

Qua thực tiễn tại Nà Rụa cho thấy, việc càng khó càng phải dân chủ, công khai, minh bạch, gần dân và tôn trọng đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Xã Bạch Đằng đã có nhiều cách làm hay để khuyến khích, trọng dụng những cán bộ năng động, sáng tạo. Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng Lý Minh Sơn cho biết, xã hiện nay có nhiều việc phức tạp như công tác quy hoạch, quản lý đất đai, chuyển đổi số…

Mỗi nhiệm vụ đều có những vướng mắc riêng, cần sự phối hợp của nhiều cấp, ngành. Nếu cán bộ thiếu chủ động, ngại va chạm, sợ trách nhiệm thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ. Quy định số 220-QĐ/TW với cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới thực sự là chìa khóa để những cán bộ cơ sở dám đột phá. Thời gian tới, xã chủ động giao những việc khó cho các cán bộ, công chức.

Đây là cơ sở để đưa các cán bộ tiềm năng vào diện quy hoạch, tiến tới bổ nhiệm những chức vụ quan trọng. Đây cũng là một nội dung mới trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ...

Quy hoạch đô thị cũng là việc khó đối với phường Nùng Trí Cao. Đảng ủy phường đã khuyến khích các cán bộ chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp mới trong công tác này.

Bí thư Đảng ủy Phường Nùng Trí Cao Nguyễn Ngọc Hà cho rằng, các cán bộ cơ sở cần chủ động rà soát hiện trạng, đánh giá nhu cầu phát triển, xác định những điểm nghẽn về đất đai, hạ tầng và không gian quy hoạch để tham mưu các phương án phù hợp với điều kiện địa phương.

Đây là việc khó, nếu cán bộ chỉ chọn cách làm an toàn nhất, sợ sai, sợ trách nhiệm, chờ xin ý kiến hoặc chuyển việc lên cấp trên thì khó đáp ứng yêu cầu phát triển và giải quyết kịp thời những vấn đề của người dân. Dám nghĩ, dám làm không có nghĩa là làm tùy tiện; đổi mới cũng không có nghĩa là vượt khuôn khổ pháp luật.

Đảng ủy luôn tạo môi trường để cán bộ đề xuất cách làm mới; thường xuyên kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm không có nghĩa là miễn trừ trách nhiệm…

Tỉnh Cao Bằng phấn đấu tốc độ tăng trưởng năm 2026 đạt trên 10% trở lên. Đây là mục tiêu khó đối với Cao Bằng - một tỉnh miền núi, biên giới, trình độ người dân còn nhiều hạn chế.

Do đó, mỗi cán bộ không chỉ chấp hành đúng mà còn phải chủ động, sáng tạo, quyết đoán và dám chịu trách nhiệm, tạo động lực phát triển cho địa phương.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An, trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ không chỉ cần làm tốt chuyên môn mà phải biết phối hợp, chia sẻ thông tin, lắng nghe, hỗ trợ đồng nghiệp và cùng chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng.

Trong thực hiện công việc, mỗi cán bộ phải tìm cách giải quyết công việc. Cán bộ không đẩy việc, không né trách nhiệm, không tranh công.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng yêu cầu người đứng đầu cần tạo môi trường để cán bộ chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm; phải khắc phục tâm lý “không làm thì an toàn.”

Cán bộ có động cơ trong sáng, nghiên cứu kỹ, làm đúng thẩm quyền, dám nhận việc khó, hành động vì lợi ích chung phải được khuyến khích và bảo vệ theo quy định./.

Cao Bằng: Đưa nguồn lực đến đúng nơi, tạo động lực giảm nghèo ở vùng cao Thời gian tới, tỉnh Cao Bằng tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi còn thiếu hụt hạ tầng thiết yếu, điều kiện sản xuất và sinh kế.

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