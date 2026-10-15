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Cháy xưởng phế liệu có diện tích khoảng 2.000m2 ở Phú Thọ

Hỏa hoạn đã bùng phát tại xưởng phế liệu có diện tích khoảng 2.000m2, nằm sát một trạm trộn bêtông chứa nhiều loại phế liệu như nylon, nhựa, thùng phi và các vật liệu khác.

Nguyễn Thảo
Hiện trường vụ cháy xưởng phế liệu rộng khoảng 2.000m2 tại thôn Xuân Mới, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Hiện trường vụ cháy xưởng phế liệu rộng khoảng 2.000m2 tại thôn Xuân Mới, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 15/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng phế liệu thuộc thôn Mới, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ.

Đám cháy tạo cột khói đen bốc cao, bao trùm khu vực xung quanh.

Theo thông tin ban đầu, xưởng phế liệu có diện tích khoảng 2.000m2, nằm sát một trạm trộn bêtông chứa nhiều loại phế liệu như nylon, nhựa, thùng phi và các vật liệu khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện đến hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan.

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Phú Thọ #xưởng phế liệu #Cháy xưởng Phú Thọ
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