Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu từ ngày 19-21/10

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 19-21/10, Bắc Bộ khả năng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu, không khí lạnh phía Bắc có khả năng được tăng cường lệch về phía Đông chủ yếu gây mưa ở khu vực miền Trung và ít làm thay đổi thời tiết miền Bắc,

Thông tin về diễn biến thời tiết trong những ngày tới (từ đêm 17/10 đến ngày 25/10, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế từ ngày 21-22/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc khoảng ngày 21-22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam từ khoảng ngày 18-20/10 có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

"Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Dự báo xa hơn về tình hình không khí lạnh từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, theo Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Đức Hòa, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng xảy ra ngắn ngày.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị người dân và các địa phương thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn từ 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó.

Trong những ngày qua, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mát mẻ vào sáng sớm và đêm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 21 - 24 độ C. Ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 29 - 33 độ C và có khả năng tăng nhẹ trong 2 ngày tới./.

Nhiệt độ Hà Nội giảm bao nhiêu khi đợt không khí lạnh tràn về kèm mưa lớn? Từ chiều tối và đêm ngày 4/10, đợt không khí lạnh đầu mùa bắt đầu tràn xuống khu vực Đông Bắc Bộ khiến nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội trong ngày 5/10 dự báo giảm khoảng 6 độ C xuống mức 26 độ C.

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