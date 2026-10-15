Trung Quốc tăng chế tài xử phạt vi phạm về phát thải carbon

Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp xử phạt đối với các đơn vị phát thải trọng điểm không nộp lại hạn ngạch phát thải carbon đúng thời hạn.



Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, quy định sửa đổi về giao dịch phát thải carbon do Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc công bố mới đây nêu rõ mức phạt ban đầu từ 1 triệu Nhân dân tệ (tương đương 149.429 USD) đến 5 triệu Nhân dân tệ.

Nếu tiếp tục không chấp hành trong thời hạn quy định, đơn vị vi phạm sẽ phải chịu thêm khoản phạt tương đương từ 5 đến 10 lần giá giao dịch thị trường trung bình của hạn ngạch phát thải carbon. Ngoài ra, các cơ quan quản lý môi trường có thể yêu cầu đơn vị vi phạm tạm dừng sản xuất cho đến khi hoàn tất các biện pháp khắc phục.



Giao dịch carbon là cơ chế mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính giữa các đơn vị được chỉ định. Trung Quốc đã thực hiện các chương trình thí điểm giao dịch carbon vào tháng 10/2011 tại 7 khu vực, trong đó có tỉnh Hồ Bắc, Bắc Kinh và Thượng Hải.



Thị trường giao dịch carbon quốc gia của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2021, ban đầu áp dụng đối với lĩnh vực sản xuất điện than. Theo cơ chế này, các nhà máy điện được phân bổ hạn ngạch phát thải carbon tương ứng với sản lượng điện sản xuất.

Sau mỗi chu kỳ giao dịch, các đơn vị vận hành có thể bán lượng hạn ngạch còn dư sau khi đáp ứng các yêu cầu về phát thải. Ngược lại, những đơn vị phát thải vượt hạn mức được phân bổ phải mua thêm hạn ngạch để đáp ứng quy định.



Đến năm 2025, thị trường giao dịch carbon của Trung Quốc tiếp tục mở rộng sang các ngành công nghiệp thép, xi măng và luyện nhôm./.

Thụy Sĩ khó đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính vào năm 2030 Theo cam kết khí hậu quốc tế, Thụy Sĩ đặt mục tiêu đến năm 2030 cắt giảm 50% lượng phát thải khí nhà kính so với mức tham chiếu, trước khi đạt phát thải ròng bằng 0 (trung hòa carbon) vào năm 2050.

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