Đồng Nai: Thủy điện Trị An liên tục tăng xả lũ lúc 14 giờ và 16 giờ ngày 15/10

Công ty thủy điện Trị An cho biết sẽ liên tiếp điều chỉnh tăng lưu lượng xả lũ qua tràn để điều tiết hồ chứa.

Theo kết quả quan trắc, lúc 8 giờ, ngày 15/10, mực nước cao trình hồ chứa thủy điện Trị An đạt 61,73m (cao trình thiết kế 62m); lưu lượng nước về hồ đạt 1.360m3/s; lưu lượng nước xả qua đập tràn 276m3/s.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ Trị An, lượng mưa trên lưu vực, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh triều và đang ở hạ thấp dần, để đảm bảo an toàn công trình và hạ du, Công ty thủy điện Trị An điều chỉnh tăng xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa.

Theo đó, lúc 14 giờ, ngày 15/10, đơn vị vận hành điều chỉnh tăng lưu lượng xả qua đập tràn lên 423m3/s; lúc 16 giờ cùng ngày, tiếp tục tăng lưu lượng xả tràn lên 610m3/s. Tổng lưu lượng nước qua tua bin chạy máy và xả qua đập tràn xuống hạ du sông Đồng Nai lên đến 1.410m3/s.

Công ty thủy điện Trị An cho biết tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, Công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Công ty thủy điện Trị An thông báo đến ban phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Hồ thủy điện Trị An có dung tích hơn 2,7 tỷ m3 nước, là hồ chứa lớn nhất các tỉnh, thành phía Nam. Hồ Trị An ngoài chức năng chính sản xuất điện cung ứng cho lưới điện quốc gia, còn có chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ vùng hạ lưu sông Đồng Nai./.

Triều cường sông Đồng Nai lên báo động III, thủy điện Trị An giảm xả lũ Do thủy triều lên cao cùng việc thủy điện Trị An đang xả lũ, cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng trũng, thấp hạ du sông Đồng Nai, các xã phường có thể ảnh hưởng là Trị An, Tân An, Tân Triều, An Phước...

​