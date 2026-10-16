Nghị quyết 23: Kết nối và phát huy nguồn lực kiều bào tại Canada

Công cuộc tăng cường liên kết các hội đoàn, phát huy nguồn lực trí thức, doanh nhân và thế hệ trẻ người Việt tại Canada đang có thêm những bước đi cụ thể, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong nỗ lực này, Mạng lưới Người Việt Toàn cầu (GVN) vừa được chính thức ra mắt, hướng tới xây dựng không gian hợp tác, chia sẻ nguồn lực, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng kiều bào trong quan hệ Việt Nam-Canada.

Lễ ra mắt GVN diễn ra ở thành phố Toronto trong không khí ấm áp, cởi mở và gắn kết, với sự tham dự của đại diện các hội đoàn và tổ chức cộng đồng tại Canada.

Mạng lưới được khởi xướng bởi 3 tổ chức gồm Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Canada-Việt Nam, Hội đồng Văn hóa và Giáo dục Canada-Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa, Du lịch và Nghệ thuật Canada-Việt Nam, hướng tới kết nối thế mạnh của từng tổ chức, tạo sức mạnh tổng hợp trong các hoạt động cộng đồng.

Đây không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, mong muốn tăng cường phối hợp, tập hợp và phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt vì những mục tiêu chung. Dự kiến, GVN sẽ tạo thêm không gian để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và phối hợp triển khai các sáng kiến, trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng và tôn trọng thế mạnh riêng của từng thành viên.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Canada, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, đại diện Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Canada-Việt Nam, cho biết mỗi tổ chức đều có những thế mạnh riêng nhưng đôi khi còn thiếu một không gian chung để chia sẻ nguồn lực, phối hợp sáng kiến và hỗ trợ lẫn nhau.

Vì vậy, GVN được hình thành với mong muốn tạo thêm một điểm kết nối, không thay thế những hoạt động đã có mà hướng tới phát huy hiệu quả phối hợp giữa các tổ chức.

Thời gian tới, GVN sẽ ưu tiên những hoạt động mang tính thường niên như tổ chức Tết cổ truyền, Giỗ Tổ Hùng Vương, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thể thao. Đây không chỉ là những hoạt động góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn tạo điều kiện để cộng đồng người Việt tăng cường giao lưu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Bà Trần Xuân An, đại diện Hiệp hội Văn hóa, Du lịch và Nghệ thuật Canada-Việt Nam, nhấn mạnh mỗi chương trình sẽ được triển khai nghiêm túc, minh bạch và hướng đến giá trị thực sự cho cộng đồng. GVN mong muốn nhận được sự đóng góp về ý tưởng, kinh nghiệm và thời gian từ các tổ chức, chuyên gia, người trẻ và tình nguyện viên để mạng lưới từng bước phát triển bền vững. Việc ký kết hợp tác là bước khởi đầu, và hiệu quả của các hoạt động cụ thể sẽ là yếu tố quyết định khả năng gắn kết lâu dài giữa các thành viên.

Đại diện Hội đồng Văn hóa và Giáo dục Canada-Việt Nam phát biểu trong buổi ra mắt Mạng lưới GVN tại Canada. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Định hướng hoạt động của GVN có nhiều điểm tương đồng với những mục tiêu được xác định trong Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ sinh thái kết nối bền vững giữa các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sỹ và thế hệ trẻ người Việt Nam trên toàn cầu; đồng thời phát huy vai trò của kiều bào trong công cuộc gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa, tăng cường gắn kết với quê hương và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Một trong những ưu tiên của GVN là thu hút sự tham gia chủ động của thế hệ trẻ, đồng thời tạo không gian để đội ngũ trí thức, chuyên gia và doanh nhân kiều bào chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng.

Thông qua những chương trình giáo dục, tình nguyện, giao lưu văn hóa và kết nối giữa các thế hệ, mạng lưới hướng tới giúp thanh thiếu niên gốc Việt hiểu thêm về nguồn cội, phát huy khả năng sáng tạo và từng bước đảm nhận những vai trò phù hợp trong các hoạt động chung.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Phan Thị Quỳnh Trang, đại diện Hội đồng Văn hóa và Giáo dục Canada-Việt Nam, cho rằng để thế hệ trẻ thực sự gắn bó với mạng lưới, các em không nên chỉ được mời đến tham dự sự kiện mà cần có cơ hội trực tiếp đóng góp ý tưởng, xây dựng và tổ chức hoạt động.

Theo bà, việc trao cho người trẻ những vai trò phù hợp với khả năng và sở thích sẽ giúp các em chủ động đóng góp cho cộng đồng, đồng thời gìn giữ mối liên hệ với văn hóa và cội nguồn Việt Nam trong môi trường đa văn hóa của Canada.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, GVN cũng kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối trí thức, chuyên gia và doanh nhân kiều bào, qua đó từng bước hình thành những sáng kiến hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tế. Việc liên kết nguồn lực giữa các tổ chức và cá nhân được xem là hướng đi quan trọng để phát huy tiềm năng của cộng đồng người Việt, không chỉ trong đời sống tại nước sở tại mà còn trong quá trình duy trì kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp cho quê hương.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Canada vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược, sự ra đời của GVN sẽ góp thêm một sáng kiến kết nối cộng đồng, phù hợp với định hướng phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài.

Từ những hoạt động thiết thực về văn hóa, giáo dục và giao lưu cộng đồng, mạng lưới được kỳ vọng từng bước phát huy vai trò của kiều bào như một cầu nối quan trọng, góp phần củng cố tình đoàn kết, tăng cường sự hiểu biết và vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước./.

Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Canada Bà Phan Thị Quỳnh Trang, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa và Giáo dục Canada-Việt Nam (CVCEC), nhận định Nghị quyết 23 đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.