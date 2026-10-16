Người Việt tiếp tục là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản

Cộng đồng người Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai trong số các cộng đồng người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản, với khoảng 693.800 người tính đến cuối tháng 6/2026. Trong khi đó, tổng số người nước ngoài cư trú tại nước này đạt mức cao kỷ lục, hơn 4,28 triệu người.

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn số liệu của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản công bố ngày 16/10, cho biết tính đến cuối tháng 6/2026, nước này có 4.281.026 người nước ngoài cư trú hợp pháp, tăng khoảng 3,8% so với cuối năm 2025. Số liệu không bao gồm người nhập cảnh theo diện lưu trú ngắn hạn như du lịch.

Xét theo quốc tịch và khu vực, Trung Quốc đứng đầu với 941.031 người, tiếp đến là Việt Nam với 693.800 người, Hàn Quốc với 408.700 người và Philippines với 362.800 người. Nepal, Indonesia và Myanmar cũng nằm trong nhóm các cộng đồng người nước ngoài có số lượng đông tại Nhật Bản.

Xét theo tư cách lưu trú, nhóm thường trú chiếm số lượng lớn nhất, với 961.342 người, tăng 1,5% so với cuối năm 2025. Tiếp theo là nhóm lao động theo diện “Kỹ thuật, tri thức nhân văn và nghiệp vụ quốc tế,” với 516.184 người, tăng 8,5%, và du học sinh, với 479.626 người, tăng 3,2%.

Số người cư trú theo diện “Kỹ năng đặc định”-chương trình tiếp nhận lao động nước ngoài nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực tại Nhật Bản-đạt 444.256 người. Trong đó, nhóm “Kỹ năng đặc định số 2,” dành cho lao động có trình độ kỹ năng thành thạo, có 18.295 người, tăng hơn gấp đôi so với cuối năm 2025.

Trái với xu hướng tăng của số người nước ngoài cư trú, lượng người nước ngoài nhập cảnh mới trong nửa đầu năm 2026 giảm nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 19.706.953 lượt.

Đáng chú ý, số người nhập cảnh mới theo diện lưu trú “Kinh doanh, quản lý” giảm mạnh 80,9%. Diễn biến này được cho là liên quan đến việc Nhật Bản siết chặt điều kiện cấp phép từ tháng 10/2025, trong đó nâng mức vốn kinh doanh tối thiểu lên gấp 6 lần so với trước.

Cũng theo số liệu mới công bố, tính đến ngày 1/7/2026, Nhật Bản có khoảng 65.200 người nước ngoài lưu trú quá thời hạn cho phép, giảm 3.300 người so với cuộc thống kê hồi tháng 1/2026.

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Takashi Yamashita ngày 16/10 cho rằng số người lưu trú quá hạn giảm phản ánh hiệu quả của các biện pháp tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm.

Ông nhấn mạnh Chính phủ sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh và lưu trú, đồng thời tạo thuận lợi cho các thủ tục cần thiết, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn cho cả người dân Nhật Bản và cộng đồng người nước ngoài./.

Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản chủ động góp sức vào hội nhập quốc tế Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản nhấn mạnh tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt-Nhật.

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