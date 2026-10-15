Hàn Quốc: Chòm vệ tinh siêu nhỏ truyền ảnh mặt đất sau 14 giờ phóng

Chòm vệ tinh siêu nhỏ NEONSAT của Hàn Quốc đã chụp và truyền thành công những hình ảnh mặt đất đầu tiên chỉ 14 giờ 29 phút sau khi được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Nuri ngày 7/10, cho thấy các vệ tinh và hệ thống thiết bị quan sát bước đầu hoạt động ổn định.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 15/10, Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) và Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) cho biết 5 vệ tinh siêu nhỏ mang số hiệu từ 2 đến 6 đã truyền hình ảnh về các trạm mặt đất.

Trong số đó, vệ tinh số 4 chụp khu vực Cleveland, bang Ohio (Mỹ), trong khi vệ tinh số 6 ghi lại hình ảnh khu vực Montgomery, bang Alabama cũng thuộc nước này.

Theo thiết kế, mỗi vệ tinh NEONSAT nặng dưới 100 kg, được trang bị camera quang học có độ phân giải mặt đất 1 m đối với ảnh đen trắng và 4 m đối với ảnh màu. Các hình ảnh đầu tiên được truyền về cho thấy thiết bị quang học và hệ thống liên lạc đã hoạt động ngay sau khi vệ tinh đi vào quỹ đạo.

Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc cho hay cả 5 vệ tinh đều duy trì liên lạc ổn định với các trạm mặt đất; hệ thống cung cấp điện và điều khiển hướng cũng hoạt động bình thường.

Trong khi đó, theo Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc, việc thu nhận được hình ảnh sớm là nhờ áp dụng quy trình tự động hóa trong vận hành đồng thời nhiều vệ tinh, dựa trên kinh nghiệm từ các nguyên mẫu và thiết bị thử nghiệm trước đó. Các bước kiểm tra và ổn định ban đầu được tự động hóa nhằm rút ngắn thời gian đưa vệ tinh vào trạng thái hoạt động.

Trong những tháng tới, Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc và Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc sẽ tiếp tục kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị và tối ưu hóa chất lượng hình ảnh. Sau giai đoạn vận hành ban đầu, công tác quản lý dự kiến được chuyển giao cho Trung tâm Điều hành vệ tinh quốc gia tại đảo Jeju từ năm 2027. Dữ liệu thu thập được sẽ phục vụ các nhiệm vụ công ích, trong đó có bảo đảm an ninh quốc gia và ứng phó với thiên tai.

Chòm vệ tinh NEONSAT dự kiến sẽ được hoàn thiện với 10 vệ tinh thuộc các lô từ số 2 đến 11. Năm vệ tinh tiếp theo dự kiến được phóng trong chuyến bay thứ 6 của tên lửa Nuri vào năm 2027.

Khi được triển khai đầy đủ, hệ thống có khả năng chụp ảnh bán đảo Triều Tiên hơn 3 lần mỗi ngày và quay lại quan sát tại cùng một khu vực trong vòng 24 giờ./.

Vệ tinh quan sát Trái Đất của Hàn Quốc được phóng vào không gian Sứ mệnh lần này mang tên CAS500-2 do KAI phát triển; là dòng vệ tinh hạng trung thế hệ mới, được thiết kế chuyên dụng cho các nhiệm vụ giám sát thiên tai và nông nghiệp.

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