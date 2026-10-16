Trung Quốc mong muốn mở rộng hợp tác thực chất với Triều Tiên

Ngày 15/10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác thực chất với Triều Tiên, trong bối cảnh quan hệ song phương được đánh giá đang bước vào giai đoạn phát triển mới.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, phát biểu qua video tại lễ khánh thành cầu đường bộ mới bắc qua sông Áp Lục, nối thành phố Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc với thành phố Tân Nghĩa Châu của Triều Tiên, ông Lý Cường nhấn mạnh hai bên cần tận dụng công trình này để tăng cường kết nối, khai thác tiềm năng hợp tác tại các khu vực biên giới và thúc đẩy giao lưu nhân dân.



Thủ tướng Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẵn sàng cùng Bình Nhưỡng triển khai những nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời tăng cường phối hợp trong các vấn đề đa phương nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển.



Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2025 đạt 2,735 tỷ USD, trong đó Trung Quốc xuất khẩu sang Triều Tiên 2,295 tỷ USD và nhập khẩu 440 triệu USD.

Cây cầu mới dài khoảng 3 km, có 4 làn xe, được hoàn thành từ năm 2014 nhưng đến nay mới được đưa vào sử dụng. Công trình được kỳ vọng sẽ cải thiện năng lực vận tải qua biên giới, giảm áp lực cho tuyến cầu hiện hữu và tạo thuận lợi hơn cho hoạt động giao thương giữa hai nước./.

Trung Quốc, Triều Tiên khai trương cầu biên giới mới Khi đi vào hoạt động, tuyến cầu mới Áp Lục có thể giúp việc vận chuyển hàng hóa giữa Đan Đông và Tân Nghĩa Châu thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy thương mại song phương.

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