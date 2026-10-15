Ấn Độ sẵn sàng mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng và an ninh biển với ASEAN

​Ngày 14/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh kêu gọi xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và bao trùm, trong đó mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều có quyền tự chủ trong hoạch định chính sách, bảo vệ lợi ích và theo đuổi phát triển.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu khai mạc Diễn đàn các Viện nghiên cứu Quốc phòng ASEAN-Ấn Độ lần thứ nhất, ông Singh kêu gọi các nước củng cố lòng tin, tôn trọng chủ quyền, tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì đối thoại để giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình.

Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh cạnh tranh chiến lược gia tăng và các hoạt động gây sức ép trên biển đang đặt ra nhiều thách thức đối với an ninh khu vực. Trong khi đó, những mối đe dọa xuyên biên giới như khủng bố, tội phạm mạng, cướp biển, đánh bắt cá trái phép và gián đoạn chuỗi cung ứng đòi hỏi các quốc gia tăng cường phối hợp ứng phó.

Khẳng định ASEAN giữ vị trí trung tâm trong tầm nhìn của Ấn Độ về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Singh cho rằng Chính sách Hành động hướng Đông cùng các sáng kiến an ninh hàng hải SAGAR và MAHASAGAR của New Delhi có nhiều điểm tương đồng với định hướng hợp tác của ASEAN. Hai bên cần thúc đẩy các cơ chế bổ trợ lẫn nhau, tránh cạnh tranh giữa những khuôn khổ hợp tác khu vực, đồng thời tăng cường năng lực chung trên cơ sở tôn trọng lợi ích và ưu tiên của từng quốc gia.

Về an ninh biển, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh Ấn Độ Dương và các vùng biển ở Đông Nam Á tạo thành không gian hàng hải liên kết chặt chẽ, giữ vai trò huyết mạch đối với thương mại, năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh năm 2026 là Năm Hợp tác Hàng hải ASEAN-Ấn Độ, Bộ trưởng Singh đề xuất tăng cường chia sẻ thông tin, nâng cao nhận thức tình huống trên biển, thúc đẩy khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng hải quân và cảnh sát biển, cũng như mở rộng hợp tác giám sát dưới nước và ứng phó các tình huống khẩn cấp. Những biện pháp này sẽ góp phần duy trì trật tự hàng hải ổn định, dựa trên luật lệ.

Đáng chú ý, Ấn Độ bày tỏ sẵn sàng mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng với ASEAN trong các lĩnh vực tàu tuần tra, radar, hệ thống phòng không, trực thăng, thiết bị bay không người lái và công nghệ mới nổi.

Bộ trưởng Singh khẳng định chủ trương tự chủ quốc phòng của Ấn Độ không đồng nghĩa với phát triển biệt lập, mà hướng tới tạo điều kiện để các đối tác tin cậy cùng nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và bảo dưỡng trang thiết bị. New Delhi đặc biệt coi trọng các mô hình đồng phát triển, đồng sản xuất, chuyển giao kỹ năng, đào tạo nhân lực và hỗ trợ kỹ thuật dài hạn nhằm tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Singh đề xuất thúc đẩy nghiên cứu chung về trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ không gian, hệ thống chống thiết bị bay không người lái và giám sát hàng hải. Hai bên cũng cần tăng cường phối hợp cứu trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai, đồng thời thiết lập các chương trình trao đổi chuyên gia, nghiên cứu chính sách và đối thoại quốc phòng thường xuyên.

Diễn ra trong hai ngày 14-15/10 tại New Delhi, Diễn đàn các Viện nghiên cứu Quốc phòng ASEAN-Ấn Độ lần thứ nhất có sự tham dự của đại diện 11 quốc gia thành viên ASEAN và Ấn Độ. Sáng kiến này xuất phát từ đề xuất của Bộ trưởng Rajnath Singh tại Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Ấn Độ lần thứ hai, tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) tháng 10/2025.

Diễn đàn hướng tới thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược thường xuyên, thúc đẩy nghiên cứu chung và xác định các lĩnh vực hợp tác thiết thực, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác quốc phòng, an ninh giữa Ấn Độ và ASEAN trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều biến động./.

Ấn Độ tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ với ASEAN Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ khẳng định cam kết của New Delhi trong việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Ấn Độ theo định hướng của Chính sách Hành động Hướng Đông.

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