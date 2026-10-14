Tập đoàn Hàn Quốc phát triển động cơ dành cho máy bay không người lái tàng hình

Công ty quốc phòng Hanwha Aerospace sẽ triển khai chương trình phát triển mẫu động cơ máy bay phản lực với lực đẩy 10.000 pound (lbf), đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực xây dựng năng lực tự chủ công nghệ động cơ hàng không của Hàn Quốc.

Sau khi phát triển động cơ 5.500 lbf dành cho máy bay không người lái tác chiến hiệp đồng, tập đoàn này tiếp tục hướng tới động cơ dành cho máy bay không người lái tàng hình với lực đẩy gần gấp đôi.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, giới công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc cho biết dự án lựa chọn nhà thầu phát triển thử nghiệm mẫu động cơ phản lực cánh quạt dòng khí phụ lớn (high-bypass turbofan) lực đẩy 10.000 lbf của Cơ quan Phát triển quốc phòng Hàn Quốc (ADD) đã kết thúc vào ngày 12/10 với duy nhất doanh nghiệp Hanwha Aerospace tham gia đấu thầu. ADD dự kiến tiến hành thẩm định thực địa vào cuối tháng 10, đánh giá hồ sơ đề xuất vào đầu tháng 11, đồng thời hoàn tất quá trình đàm phán và ký hợp đồng trước cuối năm nay.

Mục tiêu trọng tâm của dự án là phát triển mẫu động cơ dành cho máy bay không người lái tàng hình thực hiện nhiệm vụ trinh sát trong thời gian dài ở tầm rất cao. Vì vậy, thiết kế động cơ sử dụng công nghệ dòng khí phụ lớn, trong đó tỷ lệ luồng không khí đi vòng ngoài lõi động cơ được tăng lên nhằm cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu, giúp máy bay có khả năng hoạt động trên không trong thời gian dài hơn.

ADD hiện đang phối hợp cùng Korean Air phát triển nền tảng máy bay không người lái tàng hình. Trong quá trình chế tạo mẫu động cơ, hai công nghệ cốt lõi mà ADD và Hanwha Aerospace cần làm chủ là vật liệu chịu nhiệt và công nghệ làm mát. Khi động cơ vận hành, nhiệt độ đầu vào tuabin có thể đạt tới 1.430 độ C. Thông thường, nhiệt độ đầu vào tuabin càng cao thì hiệu suất của động cơ có cùng kích thước càng lớn. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải có các loại vật liệu có khả năng chịu nhiệt cao, không bị biến dạng dưới điều kiện khắc nghiệt, đồng thời cần hệ thống làm mát chính xác để tản nhiệt hiệu quả.

Dự án động cơ 10.000 lbf sẽ được triển khai đến năm 2031 với tổng kinh phí đầu tư khoảng 239,7 tỷ won (khoảng 177 triệu USD). Những công nghệ thu được từ chương trình này sẽ là cơ sở để Hàn Quốc phát triển các thế hệ động cơ lớn hơn.

Mục tiêu tiếp theo của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc là phát triển động cơ tiêm kích lực đẩy 16.000 lbf. Khi lực đẩy tăng lên, nhiệt độ và áp suất bên trong động cơ cũng gia tăng đáng kể, kéo theo yêu cầu kỹ thuật cao hơn đối với vật liệu và công nghệ làm mát. Vì vậy, chương trình động cơ 10.000 lbf được xem là bước đệm quan trọng nhằm mở rộng năng lực tự chủ công nghệ từ động cơ máy bay không người lái sang động cơ máy bay chiến đấu. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến đầu tư khoảng 3.350 tỷ won trong giai đoạn 2027-2040 để phát triển trong nước một loại “động cơ máy bay tiên tiến” có lực đẩy cơ bản 16.000 lbf và đạt 24.000 lbf khi sử dụng buồng đốt tăng lực.

Hiện nay, Hàn Quốc vẫn được xem là quốc gia đi sau trong lĩnh vực động cơ hàng không. Chỉ một số ít nước như Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc có khả năng tự thiết kế và sản xuất hàng loạt động cơ tiêm kích. Trong nhóm các quốc gia đang nỗ lực bắt kịp trình độ công nghệ này, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên là những trường hợp đáng chú ý.

Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã phát triển động cơ TF6000 lực đẩy 6.000 lbf và tiếp tục mở rộng sang động cơ TF10000 lực đẩy 10.000 lbf có buồng đốt tăng lực dành cho tiêm kích nội địa. Theo đánh giá của giới công nghiệp, nếu Hàn Quốc thành công trong lộ trình phát triển từ động cơ 10.000 lbf lên 16.000 lbf, nước này sẽ mở rộng đáng kể mức độ tự chủ trong lĩnh vực động cơ hàng không./.

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