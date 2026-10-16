Ngày 2/11, xét xử Chu Thị Thành cùng 22 bị cáo trong vụ án tại Thiên Minh Đức

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định ngày 2/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) Chu Thị Thành cùng 22 bị cáo trong vụ án “Tham ô tài sản; In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước và Trốn thuế” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 4 ngày.

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Năm kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong số 23 bị cáo, có 12 bị cáo thuộc Công ty Thiên Minh Đức gồm: Chu Thị Thành (sinh năm 1960, Chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Thị Bích Liên (sinh năm 1979, Kế toán trưởng), Lê Thanh An (sinh năm 1968, Phó Tổng Giám đốc), Mai Anh Tuyên (sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc), Chu Đức Mạnh (sinh năm 1980, Trưởng phòng Kinh doanh) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về 2 tội: “Tham ô tài sản” (theo quy định tại Điều 353 - Bộ luật Hình sự), “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” (theo quy định tại Điều 203 - Bộ luật Hình sự).

Bị can Nguyễn Thị Thanh Hải (sinh năm 1989, nhân viên kế toán) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản.”

Các bị can: Lê Thị Ngọc Lan (sinh năm 1980, Thủ quỹ); 2 nhân viên kế toán Phạm Thị Quỳnh Trang (sinh năm 1993), Dương Thị Thanh Hương (sinh năm 1983); 3 nhân viên Lê Khắc Duẩn (sinh năm 1992), Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1991) và Chu Việt Hùng (sinh năm 1986) bị truy tố về cùng tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.”

Còn lại 11 bị cáo gồm: Cao Bảo Ngọc (sinh năm 1983, Giám đốc Công ty Việt Trung) bị truy tố về 2 tội: “Tham ô tài sản” và “Trốn thuế” (theo quy định Điều 353 – Bộ luật Hình sự). Hà Ngọc Vinh (sinh năm 1986, nhân viên Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản.” Chín bị cáo gồm Nguyễn Văn Công (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty Hợp Mạnh), Mai Thị Kim (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty Hoàng Kim), Trương Đình Hải (sinh năm 1977, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội), Phạm Đức Tiệp (sinh năm 1992, Giám đốc Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội), Đỗ Thế Năng (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty BMT), Lê Mai Tú (sinh năm 1988, Giám đốc Công ty Hải An Phát), Đào Đăng Khải (sinh năm 1969, Phó Giám đốc Công ty Hải Lộc), Lê Văn Đồng (sinh năm 1964, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh), Trần Quốc Lộc (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty Duy Ngọc) cùng bị truy tố về tội “Trốn thuế.”

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, 3 bị cáo: Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Thanh Hải đã thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành tham ô chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá (Quỹ BOG) của Công ty Thiên Minh Đức số tiền gần 80 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, bị cáo Liên, An và Lê Thị Ngọc Lan còn thực hiện hành vi xuất khống 153 hóa đơn Giá trị gia tăng bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, 3 bị cáo: Chu Đức Mạnh, Lê Khắc Duẩn, Dương Thị Thanh Hương bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 105 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 6,2 tỷ đồng.

Bốn bị cáo Mai Anh Tuyên, Chu Việt Hùng, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Thị Quỳnh Trang bán xăng dầu tại kho Hoàng Huy không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng.

Chu Đức Mạnh và Mai Anh Tuyên biết rõ việc bán hàng không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại kho Nghi Thiết, kho Hoàng Huy để chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của Công ty Thiên Minh Đức nhưng Chu Đức Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Riêng Tuyên còn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định Nguyễn Văn Công, Cao Bảo Ngọc, Mai Thị Kim, Đỗ Thế Năng, Lê Mai Tú, Trương Đình Hải, Phạm Đức Tiệp, Trần Quốc Lộc, Đào Đăng Khải, Lê Văn Đồng thực hiện hành vi mua khống hóa đơn bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để kê khai, hạch toán trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại các đơn vị do các bị cáo quản trị, điều hành. Trong đó, Cao Bảo Ngọc trốn thuế 24,2 tỷ đồng, Mai Thị Kim 9,4 tỷ đồng, Đỗ Thế Năng 2,6 tỷ đồng, Nguyễn Văn Công 1,2 tỷ đồng, Lê Mai Tú 1,8 tỷ đồng; Trương Đình Hải và Phạm Đức Tiệp 5,7 tỷ đồng...

Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn làm rõ việc bị cáo Hà Ngọc Vinh thực hiện chiếm đoạt của PVOil Vũng Áng số lượng 5.095.035 lít xăng dầu trị giá hơn 94 tỷ đồng, bị cáo Cao Bảo Ngọc đã giúp cho Vinh thực hiện và che giấu việc chiếm đoạt này.../.

Đại gia xăng dầu Chu Thị Thành khắc phục hậu quả 99 tỷ đồng sau khi bị truy tố Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, về tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn.