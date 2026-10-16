Hà Nội cắt tỉa hoa sữa trên nhiều tuyến phố, giảm mùi hương nồng

Ngày 16/10, thực hiện chỉ đạo của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội), các đơn vị phụ trách cây xanh theo địa bàn quản lý bắt đầu cắt tỉa bớt hoa sữa trên nhiều tuyến phố, nhằm giảm ảnh hưởng của mùi hương đến sinh hoạt người dân.

Ghi nhận trên một số tuyến phố như: Đào Tấn, Kim Mã, Trung Hòa, Lê Thanh Nghị..., công nhân cùng xe nâng chuyên dụng đang khẩn trương cắt tỉa từng tán hoa sữa, giảm bớt lượng hoa trên các cây.

Theo kế hoạch, trong ngày 16/10, các đơn vị phụ trách cây xanh sẽ thực hiện cắt tỉa cây hoa sữa trên các tuyến phố: Đào Tấn, Kim Mã, Lê Thanh Nghị, Trung Hòa, Lê Quang Đạo, Hồ Tùng Mậu, Trần Phú, Quang Trung, Hoàng Như Tiếp, Nguyên Hồng, Tân Mai...

Việc cắt tỉa cây hoa sữa được thực hiện theo đúng quy trình, cùng với đó công nhân cắt tỉa ngoài giờ cao điểm để không gây ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông.

Trong diễn biến liên quan, thực hiện chỉ đạo của Sở Xây dựng về việc triển khai các biện pháp trước mắt và lâu dài nhằm điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên địa bàn thành phố, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị phụ trách cây xanh theo địa bàn quản lý khẩn trương phối hợp với Phòng Quản lý công viên cây xanh (Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội) rà soát, xác định các tuyến phố có mật độ hoa sữa nhiều, ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống người dân; ưu tiên thực hiện tại các khu đông dân cư, nhà ở sát cây, trường học, bệnh viện và các điểm có nhiều phản ánh về mùi hoa theo phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, các đơn vị phụ trách cây xanh thực hiện cắt tỉa chọn lọc các chùm hoa, cành mang hoa tại vị trí cần thiết nhằm giảm lượng hoa và mức độ phát tán mùi; không cắt cụt ngọn, không tỉa quá mức, không làm mất cân đối tán hoặc ảnh hưởng sức sống, an toàn cây, không sử dụng hóa chất, chất ức chế ra hoa chưa được phép; Thu gom, vận chuyển toàn bộ cành, hoa sau cắt tỉa, không để tồn lưu trên hè phố. Tổ chức rào chắn, bảo đảm an toàn giao thông, người đi bộ, công trình và vệ sinh môi trường; Không cắt tỉa vào giờ cao điểm để tránh ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, theo phạm vi quản lý, các đơn vị khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu vực thuộc gói thầu đang thực hiện, thống kê theo từng tuyến phố, vị trí, mã số cây, số lượng, khoảng cách trồng, tình trạng sinh trưởng, mật độ, mức độ ảnh hưởng đến nhà dân.

Trên cơ sở khảo sát, lập danh mục cây đề xuất giữ nguyên và cây kiến nghị đánh chuyển có chọn lọc, nêu rõ lý do, vị trí, kích thước, tình trạng, mức độ ảnh hưởng và thứ tự ưu tiên.

Đồng thời, các đơn vị đề xuất địa điểm tiếp nhận đủ điều kiện, phương án kỹ thuật đánh chuyển, chăm sóc sau trồng, khối lượng và kinh phí, cũng như khảo sát vị trí trồng thay thế, đề xuất chủng loại cây thay thế phù hợp tuyến phố, điều kiện hạ tầng, cảnh quan và Đề án được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5008/QĐ-UBND ngày 15/9/2026; bảo tồn tối đa cây khỏe mạnh, có giá trị, không đề xuất đánh chuyển đồng loạt.

Trước đó, ngày 15/10, để kịp thời khắc phục tình trạng cây hoa sữa được trồng với mật độ dày tại một số tuyến phố, khu dân cư, gây mùi hương quá nồng trong mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và bảo đảm cảnh quan đô thị, duy trì và phát huy giá trị đặc trưng của cây hoa sữa đối với Thủ đô Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp trước mắt và lâu dài nhằm điều chỉnh mật độ cây hoa sữa./.

Phố phường Hà Nội đón gió Thu trong nồng nàn mùi hương hoa sữa Hà Nội tháng Mười mang một thứ dư vị đặc trưng, là lúc gió heo may len lỏi qua từng ô cửa sổ khiến lòng người bình yên đến lạ, gió cũng gõ cửa mang theo hương thơm ngào ngạt của hoa sữa.