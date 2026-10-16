Quảng Trị bắt giữ đối tượng trộm 33 chiếc điện thoại

Ngày 16/10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã phá thành công chuyên án, đấu tranh làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh, chi nhánh Hải Ba, xã Vĩnh Định.

Trước đó vào ngày 17/8, các lực lượng chức năng nhận được thông tin về vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh, chi nhánh Hải Ba, xã Vĩnh Định.

Đối tượng đã sử dụng dụng cụ chuyên dụng cắt mái tôn, đột nhập vào bên trong cửa hàng từ phía mái nhà, sau đó cắt cầu dao điện tổng, phá hủy hệ thống cảnh báo chống trộm và lấy đi 33 điện thoại di động các loại với tổng giá trị tài sản hơn 315 triệu đồng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 25/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập Chuyên án truy xét bí số 189T, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm khẩn trương truy xét, xác định đối tượng gây án.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Nguyễn Tiến Khanh, sinh ngày 15/5/1975, trú tại tổ dân phố Bắc Thượng, phường Mỹ Thượng, thành phố Huế. Đặc biệt, đối tượng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản,” bị tuyên phạt 16 năm tù giam và mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 29/3/2025.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Khanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án…/.

Đồng Nai bắt 2 đối tượng trộm thiết bị điện trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu Lợi dụng thời điểm đêm khuya, vắng người, các đối tượng dùng kềm cắt dây điện thành từng đoạn để lấy lõi đồng mang bán cho một người thu mua phế liệu với giá 6 triệu đồng.

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