Quảng Ngãi: Thực phẩm vụ ngộ độc bánh mỳ dương tính với vi khuẩn Salmonella spp

Ngày 16/10, Viện Pasteur Nha Trang đã có Công văn số 1984/IPN-ATTP thông báo kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ xảy ra tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả cho thấy nhiều mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Cụ thể, trong số 13 mẫu thực phẩm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi gửi kiểm nghiệm ngày 11/10 (bao gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bơ, bánh mỳ...), Viện Pasteur Nha Trang ghi nhận vi khuẩn Salmonella spp. xuất hiện (dương tính/25g) tại nhiều mẫu thực phẩm dùng làm nhân bánh mỳ như chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bơ, rau và cả ổ bánh mỳ. Ngoài ra, một số mẫu còn ghi nhận mật độ vi khuẩn Escherichia coli (E. coli) và Staphylococcus aureus vượt tiêu chuẩn cho phép.

Việc phát hiện vi khuẩn Salmonella spp. trong nhiều thành phần nguyên liệu và sản phẩm bánh mỳ là cơ sở quan trọng giúp cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi xác định nguyên nhân gây ra sự cố ngộ độc thực phẩm hàng loạt trên địa bàn.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, sự việc bắt đầu từ ngày 10/10 sau khi nhiều người dân nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và sốt sau khi ăn bánh mỳ mua tại điểm bán Bà Được (vỉa hè số 12 Duy Tân, phường Cẩm Thành) vào ngày 9/10.

Tính đến ngày 13/10, vụ việc đã khiến 167 người phải nhập viện điều trị. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành các văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu tập trung cứu chữa bệnh nhân, niêm phong cơ sở, đình chỉ kinh doanh và khẩn trương điều trị, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo các chuyên gia y tế, vi khuẩn Salmonella thường sống trong đường tiêu hóa của động vật (như gia súc, gia cầm, lợn, gia súc nhỏ) và có thể lây nhiễm sang thực phẩm qua phân, nước ô nhiễm, hoặc do quá trình giết mổ, chế biến, bảo quản không đảm bảo vệ sinh.

Vi khuẩn Salmonella.

Đối với các món ăn đường phố như bánh mỳ, vi khuẩn Salmonella thường xâm nhập từ các nguyên liệu tươi sống dùng làm nhân (như chả lụa, thịt, trứng, pate, bơ, rau sống, ớt tương...) khi bị nhiễm khuẩn chéo, để ở nhiệt độ phòng quá lâu hoặc không được nấu chín kỹ.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, ngành y tế khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện ăn chín, uống sôi; sử dụng nguồn nước sạch và nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tách biệt thực phẩm sống và thực phẩm chín để tránh lây nhiễm chéo; rửa tay sạch sẽ trước khi chế biến và ăn uống; đồng thời các cơ sở kinh doanh phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định./.

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