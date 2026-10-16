Lắng nghe nông dân nói để giữ bình yên từ cơ sở

Chiều 16/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức diễn đàn Lắng nghe nông dân nói lần thứ I - năm 2026, với chủ đề “Chung sức giữ gìn bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.”

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì chương trình.

Diễn đàn có sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho các ban, bộ, ngành ở Trung ương; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo Công an, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; đại diện các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp; đặc biệt là sự có mặt của hơn 200 đại biểu nông dân tiêu biểu, xuất sắc.

Từ phối hợp thực hiện nhiệm vụ sang cùng kiến tạo

Theo Ban Tổ chức, diễn đàn được tổ chức nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2026-2031) về tổ chức “Tháng nghe dân nói”; Chương trình phối hợp số 07/CTrPH-BCAMTTW giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, trong đó có Hội Nông dân Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới,” giai đoạn 2023-2033.

Thông qua diễn đàn nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở khu vực nông thôn. Đồng thời, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, hội viên và nông dân, đặc biệt trong quá trình triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy, qua đó tạo cầu nối trực tiếp giữa người dân với các cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, diễn đàn được tổ chức cũng nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và vai trò giám sát, phản biện xã hội của người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhấn mạnh diễn đàn là bước phát triển về tư duy và phương thức phối hợp: Từ phối hợp thực hiện nhiệm vụ sang cùng kiến tạo một không gian để người dân trực tiếp phản ánh thực tiễn, cơ quan nhà nước trực tiếp lắng nghe, cùng nhận diện vấn đề và tìm giải pháp.

Hội Nông dân Việt Nam nhận thức sâu sắc vai trò đại diện, trách nhiệm tập hợp, vận động và đồng hành cùng hội viên, nông dân; đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan để phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng thế trận lòng dân, củng cố nền an ninh nhân dân trong giai đoạn mới.

Cũng theo ông Lương Quốc Đoàn, diễn đàn khẳng định quyết tâm của Bộ Công an-Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong việc đổi mới phương thức phục vụ người dân. Đó là lắng nghe từ thực tiễn, hành động vì nông dân và đồng hành cùng nông dân. Thành công của diễn đàn sẽ được tiếp nối bằng sự phối hợp chặt chẽ hơn, sự thấu hiểu sâu sắc hơn và những chuyển biến tích cực hơn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Trong thời gian qua, Hội Nông dân các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và cảm hóa người phạm tội tại cộng đồng.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Các cấp Hội đã xây dựng và duy trì hiệu quả nhiều mô hình thiết thực như hơn 12.500 mô hình tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở; hơn 5.300 điểm mô hình "Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội"; gần 7.000 câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật," góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh tại địa bàn nông thôn.

Diễn đàn ghi nhận nhiều câu hỏi thiết thực của cán bộ, hội viên nông dân, được các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp trao đổi, giải đáp, tập trung vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các ý kiến phản ánh những vấn đề người dân quan tâm, như bảo vệ dữ liệu cá nhân, tài khoản định danh điện tử, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng, bảo đảm an toàn thực phẩm, đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư.

Phát huy vai trò của nông dân

Kết luận diễn đàn, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn đời sống, sản xuất, kinh doanh. Những ý kiến này là cơ sở quan trọng để lực lượng Công an nhân dân và tổ chức Hội Nông dân hoàn thiện phương thức công tác, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Thứ trưởng nhấn mạnh bảo đảm an ninh, trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, nông dân vừa góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, vừa là lực lượng quan trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Kết quả diễn đàn cần được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ phối hợp thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động.

Thay mặt lãnh đạo hai cơ quan đồng chủ trì diễn đàn, Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, chiến sỹ Công an và cán bộ, hội viên nông dân về bảo đảm an ninh, trật tự; cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó, hai đơn vị phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân.

Công an và Hội Nông dân các cấp cần phối hợp nhân rộng mô hình tự quản về an ninh, trật tự; phát huy vai trò của hội viên nòng cốt, người có uy tín trong tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn, giải quyết tranh chấp từ cơ sở.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh gắn bảo đảm an ninh, trật tự với hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh an toàn, bền vững; tăng cường bảo vệ nông dân trước hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gian lận thương mại và rủi ro pháp lý, đồng thời đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh...

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói cần được nghiên cứu tổ chức theo hướng thường xuyên, định kỳ hằng năm, đảm bảo thực chất có trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh diễn đàn ở cấp Trung ương, cần nghiên cứu các hình thức đối thoại, tiếp nhận phản ánh phù hợp ở địa phương, cơ sở; khuyến khích nông dân phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những bất cập trong thực thi pháp luật và những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đời sống, sản xuất, kinh doanh./.

Chuyển đổi ngành lúa gạo theo hướng xanh: Nâng giá trị, bảo đảm sinh kế nông dân Việt Nam cần chuyển từ lợi thế về sản lượng sang chất lượng, hiệu quả, uy tín và sức cạnh tranh dài hạn, qua đó đóng góp tích cực vào bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp có trách nhiệm.

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