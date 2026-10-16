Việt Nam thúc đẩy hợp tác về giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nhân lực kỹ năng cao

Ngày 16/10, Hội nghị Phát triển giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật thế giới năm 2026 khai mạc tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, với sự tham dự của 51 đại biểu cấp bộ trưởng trở lên đến từ 41 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Hội nghị tập trung thúc đẩy hợp tác quốc tế, tăng cường ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kỹ năng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường cho biết nước này đã xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp có quy mô lớn nhất thế giới, đồng thời đạt vị trí hàng đầu thế giới trong phát triển công nghệ số và tích lũy nhiều kinh nghiệm về kết hợp công nghệ số với các lĩnh vực phát triển.

Ông Đinh Tiết Tường nhấn mạnh Trung Quốc sẽ bám sát xu hướng nâng cấp công nghiệp, tiến bộ công nghệ và đổi mới quy trình sản xuất, thúc đẩy tích hợp sâu các công nghệ mới, trong đó có công nghệ số, vào giáo dục nghề nghiệp; đổi mới chương trình đào tạo và phương thức thực hành, nhằm đào tạo nguồn nhân lực kỹ năng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Qua đó, giáo dục nghề nghiệp cần thích ứng tốt hơn với các ngành công nghiệp và mô hình kinh doanh mới hình thành từ xu hướng phát triển thông minh hóa, xanh hóa và tích hợp.

Về hợp tác quốc tế, Phó Thủ tướng Trung Quốc đề xuất các nước đẩy nhanh ứng dụng AI và công nghệ số trong giảng dạy; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon và tái chế tài nguyên, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh toàn cầu. Ông cũng kêu gọi tăng cường hỗ trợ các quốc gia và khu vực kém phát triển, tạo điều kiện để nhiều người được tiếp cận đào tạo kỹ năng nghề, nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình mang thương hiệu “Lỗ Ban Công phường," triển khai những dự án giáo dục nghề nghiệp quy mô nhỏ, thiết thực, bền vững và mang lại lợi ích cho người dân; kết hợp đào tạo cấp bằng với đào tạo kỹ năng. Trung Quốc cũng mong muốn tăng cường kết nối giữa chính phủ, cơ sở giáo dục, ngành nghề và doanh nghiệp thông qua các chương trình hợp tác giữa trường học, trao đổi giáo viên, đồng thời chào đón thanh niên các nước đến Trung Quốc thực tập, thực hành và tham gia các cuộc thi kỹ năng nghề.

Trong khi đó, Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) Khondker Mohammed Talha cho biết, năm 2023, cứ 5 thanh niên trên thế giới thì có 1 người không có việc làm, không tham gia giáo dục hoặc không được đào tạo. Tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn do tác động của đại dịch COVID-19. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt kỹ năng đang ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu, trở thành yếu tố cản trở tăng trưởng kinh tế.

Theo ông Talha, mục tiêu cốt lõi của giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp là mở rộng cơ hội cho mọi người. Giáo dục không chỉ giúp con người phát triển nhận thức mà còn phải trang bị năng lực giải quyết các yêu cầu thực tế. Vì vậy, cần lấy học tập suốt đời làm nền tảng, hỗ trợ người lao động thích ứng với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số và kinh tế xanh.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, cho biết Việt Nam đã tham gia Hội nghị Phát triển giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật thế giới từ năm 2024. Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội là thành viên sáng lập tổ chức này.

Theo ông, hội nghị là sự kiện quan trọng đối với giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, tạo cơ hội để các nước tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Ông Đồng Văn Ngọc cho biết hội nghị năm nay tập trung vào các vấn đề như xây dựng tiêu chuẩn giáo dục nghề nghiệp gắn với tiêu chuẩn của doanh nghiệp, công nhận năng lực đào tạo và văn bằng, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho sự dịch chuyển lao động trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Trong bối cảnh chuyển đổi số và AI phát triển nhanh chóng trên toàn cầu, ông kỳ vọng những thông điệp và kết quả của hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp phát triển rộng khắp và đi vào thực chất hơn.

Đề cập việc thích ứng với những ngành nghề mới và sự phát triển nhanh của AI, tự động hóa, kinh tế số, ông Đồng Văn Ngọc cho biết Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đang chủ động phân tích xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ mới để điều chỉnh chương trình đào tạo.

Nhà trường chú trọng đưa công nghệ tiên tiến và các tiêu chuẩn của doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp toàn cầu, vào chương trình giảng dạy, qua đó tăng cường gắn kết giữa đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2022, Hội nghị Phát triển giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật thế giới đã trở thành một diễn đàn quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Hội nghị năm nay tạo cơ hội để các nước trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và hợp tác về đào tạo nhân lực kỹ năng cao, chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp và gắn kết giữa đào tạo với sản xuất.

Các nội dung thảo luận được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao trên toàn cầu, mở rộng cơ hội để người lao động nâng cao kỹ năng và cải thiện triển vọng nghề nghiệp./.

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