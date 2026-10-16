Học viện Bưu chính viễn thông giành Cúp Sinh viên An ninh mạng

Tối 16/10 tại Hà Nội, Lễ trao giải Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2026 diễn ra sau vòng Chung khảo với sự tham gia của 67 đội tuyển xuất sắc, được lựa chọn từ 334 đội thi trong nước và quốc tế.

Với chủ đề "Bảo vệ các hạ tầng trọng yếu trong kỷ nguyên AI," cuộc thi năm nay tập trung đánh giá năng lực thực hành, khả năng xử lý tình huống và tư duy kỹ thuật của sinh viên trước những thách thức ngày càng phức tạp về an toàn, an ninh mạng.

Tại bảng A theo hình thức Attack-Defense (Tấn công - Phòng thủ), đội PTIT.BW của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xuất sắc giành giải Nhất. Thành tích này giúp học viện có năm thứ hai liên tiếp giành vị trí quán quân tại cuộc thi.

Đội vô địch nhận phần thưởng trị giá 50 triệu đồng, cúp, huy chương và bằng khen. Các thành viên PTIT.BW đồng thời được trao 4 suất học bổng tham gia khóa học và thi chứng chỉ an ninh mạng quốc tế cấp độ 200 của Học viện Công nghệ thông tin iPMAC và đối tác OffSec.

Hai giải Nhì thuộc về đội HCMACT-UniverSea của Học viện Kỹ thuật mật mã – Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh và đội idontthinkwehaveaname của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Hai giải Nhì thuộc về đội HCMACT-UniverSea của Học viện Kỹ thuật mật mã – Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh và đội idontthinkwehaveaname của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi giải trị giá 20 triệu đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ba đội giành giải Ba gồm TLU_Ch4nB0M4yDi của Trường Đại học Thủy lợi, MiCayCapDo7 của Học viện An ninh nhân dân và KMA.IMMORTAL của Học viện Kỹ thuật mật mã.

Kết quả cuộc thi phản ánh quá trình học tập, rèn luyện và vận dụng kiến thức chuyên môn của các đội tuyển trong môi trường thực hành có tính cạnh tranh cao. Đối với sinh viên, đây cũng là cơ hội tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng phối hợp nhóm và tiếp cận những bài toán an ninh mạng gắn với yêu cầu thực tế.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúc mừng các đội thi đã vượt qua các vòng thi để góp mặt tại vòng chung khảo, đặc biệt là những đội đạt thành tích xuất sắc và được vinh danh.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo ông, kết quả cuộc thi là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình học tập, rèn luyện và tinh thần dám thử thách của các thí sinh. Tuy nhiên, giá trị lâu dài mà các em nhận được không chỉ nằm ở giải thưởng, mà còn ở kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn, khả năng làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề và sự kiên trì trước những tình huống khó.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng mong muốn các đội thi tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, không ngừng học hỏi và trưởng thành qua từng thử thách, bất kể kết quả đạt được.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ông nhấn mạnh an ninh mạng không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn gắn với an toàn dữ liệu, hoạt động của các cơ quan, tổ chức và niềm tin của xã hội đối với môi trường số.

Do đó, phát triển đội ngũ nhân lực an ninh mạng giỏi chuyên môn, vững đạo đức nghề nghiệp và có ý thức trách nhiệm là yêu cầu thiết thực. Thứ trưởng đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi trong việc tạo môi trường thực hành, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo, cơ quan chức năng và doanh nghiệp.

Cũng tại chương trình, Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an gửi lời chúc mừng tới các thí sinh và nhấn mạnh rằng tất cả các bạn tham gia cuộc thi đều đã là những người chiến thắng.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an gửi lời chúc mừng tới các thí sinh và nhấn mạnh rằng tất cả các bạn tham gia cuộc thi đều đã là những người chiến thắng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, cuộc thi khép lại nhưng hành trình học tập, rèn luyện và đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh mạng vẫn tiếp tục. Ông bày tỏ mong muốn các thí sinh giữ vững niềm tin, ý chí, tiếp tục phát huy năng lực để tạo dựng giá trị cho bản thân và đất nước trong tương lai.

Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng khẳng định lực lượng an ninh mạng sẵn sàng đồng hành trong sự nghiệp bảo vệ an ninh mạng, đồng thời kỳ vọng các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào hành trình này, không chỉ trong khuôn khổ cuộc thi mà cả trong học tập, công việc và sự nghiệp sau này, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn trên không gian mạng.

Với việc duy trì sân chơi thực hành chuyên sâu và mở rộng các hoạt động kết nối cộng đồng, Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng hướng tới phát hiện, bồi dưỡng thế hệ nhân lực trẻ có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm, sẵn sàng tham gia bảo vệ các hạ tầng số trọng yếu trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc môi trường an ninh mạng.

Đặt trong tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2026 góp phần cụ thể hóa yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ công nghệ và bảo đảm an ninh, an toàn trong môi trường số./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Phối hợp thực chiến bảo vệ hệ thống thông tin thiết yếu Ngày 24/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Chương trình “Diễn tập thực chiến đảm bảo an ninh mạng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026” và các đơn vị chuyên môn.

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