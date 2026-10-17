Thung lũng hoa cánh bướm nhuộm vàng mùa Thu Tân Thành

Hình ảnh ghi lại bằng thiết bị bay không người lái cho thấy những thảm hoa trải dài trên các triền đất, tạo thành những mảng màu nổi bật giữa không gian núi rừng. Sắc vàng và cam của hoa hòa cùng cảnh quan tự nhiên, tạo nên điểm nhấn cho khu vực vào mùa Thu.

Nhiều du khách tìm đến thung lũng để tham quan, chụp ảnh và tận hưởng cảnh sắc theo mùa. Hoa cánh bướm có cánh mảnh, bao quanh phần nhụy ở giữa, thường nở từ cuối mùa Hè đến mùa Thu. Mùa hoa không chỉ mang đến khung cảnh thu hút người yêu thiên nhiên mà còn góp phần tạo thêm điểm tham quan cho địa phương./.