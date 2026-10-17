Thành phố Hồ Chí Minh kết nối hệ thống camera với dữ liệu dân cư

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm, điều hành giao thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC).

Việc triển khai nhằm nâng cao năng lực giám sát theo thời gian thực, hỗ trợ phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Kế hoạch được thực hiện theo Quyết định số 502/QĐ-TTg ngày 28/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố hướng đến xây dựng hệ thống kết nối, tích hợp và khai thác dữ liệu hình ảnh video, dữ liệu phân tích hình ảnh và dữ liệu sự kiện từ các hệ thống camera; bảo đảm truyền dẫn, lưu trữ an toàn và chia sẻ có kiểm soát với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Hệ thống kết nối được kỳ vọng hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân kịp thời phát hiện, cảnh báo và phản ứng nhanh với các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Dữ liệu camera cũng được tích hợp có kiểm soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nền tảng định danh, xác thực điện tử để phục vụ xác minh, đối chiếu, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Theo lộ trình, đến ngày 20/10/2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành, địa phương thuộc Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành khảo sát hiện trạng, tình trạng kỹ thuật của các hệ thống camera đã được đầu tư trên địa bàn. Kết quả khảo sát là cơ sở để xác định nhu cầu kết nối, nâng cấp hạ tầng và thiết bị, bảo đảm khả năng chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống.

Thành phố sẽ phối hợp Bộ Công an triển khai các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Trung tâm camera giám sát Công an Thành phố và trung tâm camera giám sát Công an cấp xã, phù hợp với hạ tầng camera hiện có.

Từ năm 2027, Thành phố dự kiến đầu tư các điểm tập trung kết nối camera tại phường, xã, đặc khu; nâng cấp Trung tâm camera giám sát Công an Thành phố và bổ sung thiết bị xử lý hình ảnh tại biên (AI Box hoặc Edge Gateway) cho các camera hiện có khi cần thiết. Thành phố đồng thời xây dựng, ban hành quy chế vận hành, quản lý và chia sẻ dữ liệu, làm cơ sở tổ chức khai thác hệ thống thống nhất, đúng quy định.

Từ ngày 1/1/2028, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng kết nối camera được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, bao gồm camera của tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và hộ dân, vào hệ thống giám sát chung theo cơ chế thỏa thuận. Việc kết nối thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tuân thủ quy định về an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Camera được lắp đặt trên đường Liên ấp 3-4 đoạn qua Ấp 22 và 23, xã Tân Vĩnh Lộc. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh được giao chủ trì theo dõi, phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai tích hợp, chia sẻ dữ liệu; tổ chức đào tạo cán bộ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống, đồng thời kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp quản lý, vận hành, lưu trữ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và chất lượng dữ liệu camera.

Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân lắp đặt camera, chia sẻ dữ liệu trên cơ sở phù hợp quy định, góp phần hỗ trợ phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Việc kết nối các hệ thống camera với dữ liệu dân cư và Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh đặt ra yêu cầu đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, quy trình khai thác và cơ chế phân quyền truy cập. Dữ liệu được chia sẻ cần bảo đảm đúng mục đích, đúng thẩm quyền, đồng thời có biện pháp kiểm soát việc sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân trong quá trình vận hành./.

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