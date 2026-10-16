Hải Phòng: Tạm giữ một học sinh đánh bạn bị thương nặng dẫn đến tử vong

Tối 16/10, tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Phúc Bảo (sinh năm 2010, trú tại tổ dân phố Minh Hòa, phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng) là người đánh, gây thương tích cho N.C.H (sinh năm 2010, trú tại thôn Bá Nha, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 14/10, Công an phường Nam Đồng, thành phố Hải Phòng nhận được thông tin về việc trước đó tại trường Cao đẳng Hàng Hải và Đường thủy 1 xảy ra sự việc mâu thuẫn, xô xát đánh nhau giữa nhóm học sinh lớp 11, Trung tâm giáo dục thường xuyên Kinh Môn (nhóm này đang theo học nghề tại Trường Cao đẳng Hàng Hải và Đường thủy 1) và nhóm học sinh Lớp 11, Trường Cao đẳng Hàng Hải và Đường thủy 1.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì xác định N.C.H là học sinh lớp 11 của Trường Cao đẳng Hàng Hải và Đường thủy 1 bị thương tích nặng ở vùng đầu.

Công an phường đã kết hợp với nhà trường và gia đình đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Tuy nhiên, do thương tích nặng N.C.H đã tử vong tại bệnh viện vào tối 15/10.

Công an phường cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra xác minh vụ việc.

Quá trình điều tra ban đầu xác định Đỗ Phúc Bảo là học sinh lớp 11 của Trung tâm giáo dục thường xuyên Kinh Môn là người đánh gây thương tích cho cháu N.C.H.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ nhóm học sinh có liên quan./.

Tăng "sức đề kháng" cho học sinh, phòng ngừa bạo lực từ mạng xã hội Từ những vụ việc xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn cho thấy, những mâu thuẫn tưởng như bắt đầu từ không gian mạng có thể nhanh chóng chuyển thành hành vi thực tế.