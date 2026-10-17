Đắk Lắk: Lật xe ôtô đầu kéo trong đêm khiến 2 người tử vong

Sáng 17/10, lãnh đạo xã Ea Ly (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông vào rạng sáng cùng ngày khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 30 ngày 17/10, xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 76H-04959 kéo theo sơmi rơmoóc biển kiểm soát 76R-00853 do anh Đ.M.H (sinh năm 1985, trú tại thôn 1, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc-Nam từ xã Ea Ly đi xã Cư Prao (tỉnh Đắk Lắk). Trên xe lúc này còn có một người đi cùng chưa xác định được danh tính.

Khi xe đến đoạn Km495+430 trên đường Trường Sơn Đông thuộc thôn Tân Sơn (xã Ea Ly) thì bị lật bên lề đường phía bên phải hướng di chuyển.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng cùng người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Đ.M.H và người đi cùng đã tử vong vào khoảng 6 giờ 30 cùng ngày tại Trung tâm y tế xã Sông Hinh.

Tại hiện trường, xe ôtô đầu kéo lật ngửa, hư hỏng nặng; nhiều thanh sắt, thép là hàng hóa trên xe đổ ra ngoài. Vị trí vụ tai nạn nằm trong đoạn đường cong trái, đường đèo dốc, mặt đường bêtông nhựa tốt, hệ thống vạch sơn, biển báo đầy đủ.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Cao Bằng: Lật xe đầu kéo trên Quốc lộ 4A khiến 3 người tử vong Xe ôtô đầu kéo khi đến Km76+350 Quốc lộ 4A, bất ngờ mất lái, dẫn đến lật xe, toàn bộ hàng hóa trên xe đè vào nhà ông Nông Thanh Tám, hậu quả làm 3 người tử vong gồm ông Tám và 2 người trên xe đầu kéo.

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