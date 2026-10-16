Tôn vinh những tập thể, cá nhân phụ nữ Việt Nam tiêu biểu năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tối 16/10, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Hai và phát động cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt năm 2027.''

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các vị khách quốc tế dự chương trình.

Trao cơ hội để phụ nữ phát huy năng lực đóng góp cho đất nước

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chúc mừng các tập thể, cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 và Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Hai; biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có những đóng góp to lớn, bền bỉ và đặc biệt quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ca ngợi: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường, Đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời;'' Người đã trao tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.''

Ngày nay, phụ nữ Việt Nam có mặt và đóng góp tích cực trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phụ nữ chiếm hơn một nửa dân số và gần một nửa lực lượng lao động xã hội; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30%; tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và quản lý thuộc nhóm cao trên thế giới. Thực tiễn đó khẳng định: Phụ nữ là chủ thể, là nguồn lực, là mục tiêu và là một trong những động lực quan trọng của phát triển; chăm lo cho phụ nữ không chỉ là hỗ trợ, bảo vệ, mà quan trọng hơn là trao cơ hội để phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp cho đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt năm 2027 theo hướng lấy hiệu quả thực chất làm trọng tâm, tránh hình thức, lãng phí; việc trao giải phải gắn với ươm tạo, kết nối và hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng của phụ nữ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đối với phong trào phụ nữ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ gợi mở cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở: Lấy sự hài lòng của hội viên, phụ nữ làm thước đo, kịp thời nắm bắt những vấn đề mới phát sinh, nâng cao năng lực đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Cấp ủy, chính quyền các cấp, bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề thực chất của phụ nữ, kiến tạo môi trường để phụ nữ phát triển. Các bộ, ngành giải quyết điểm nghẽn theo chức năng, hỗ trợ đúng nhu cầu, đúng đối tượng, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, phụ nữ khuyết tật, nữ công nhân, trí thức, doanh nhân...; tạo cơ hội phát triển thực chất và bình đẳng cho phụ nữ; thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, bảo đảm phụ nữ bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, việc làm, vốn, khoa học, công nghệ và an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong mỗi phụ nữ Việt Nam luôn tin vào năng lực của mình, không ngừng học tập, làm chủ công nghệ, cùng các thành viên xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục là "ngôi nhà chung" ấm áp, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với hội viên, phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, Phó Thủ tướng tin tưởng với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần "dệt thêu" cho non sông gấm vóc Việt Nam ngày càng tươi đẹp, rực rỡ, cùng cả nước đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tạo nên sức sống, uy tín và sự lan tỏa của phong trào phụ nữ

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là hoạt động thường niên dành tặng các tập thể, cá nhân phụ nữ Việt Nam có tài năng, thành tích nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong số 54 hồ sơ đề cử được tiếp nhận, Ban Tổ chức đã lựa chọn, trao Giải thưởng cho 5 tập thể, 12 cá nhân thuộc các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước, doanh nghiệp, giáo dục, y tế, lực lượng vũ trang, văn hóa và thể thao.

Chương trình là dịp tôn vinh những đóng góp, cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội; khơi dậy khát vọng, tinh thần tự tin, tự chủ của phụ nữ trong giai đoạn mới; khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội và kết quả phong trào phụ nữ góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Kể từ lần đầu tiên giải được tổ chức năm 2002, đến nay đã có 110 tập thể, 218 cá nhân được vinh danh. Các tập thể, cá nhân được đề xuất xét trao giải thưởng đều là những điển hình có nhiều thành tích nổi bật với nhiều công trình, sáng kiến đã được ứng dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển cộng đồng, tiếp tục khẳng định những đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt trong giai đoạn mới hiện nay.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Hai tôn vinh 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu trong tổng số 4.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp; trong đó, có 4 cán bộ cấp Trung ương, 16 cán bộ cấp tỉnh, 12 cán bộ cấp cơ sở và 2 cán bộ là người dân tộc thiểu số, 2 cá nhân là Đại biểu Quốc hội khóa 4. Người lớn tuổi nhất 54 tuổi, trẻ tuổi nhất 40 tuổi; người có thời gian công tác Hội lâu nhất 30 năm.

Các cá nhân được trao Giải là những cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu, tận tâm với công việc; trách nhiệm, tâm huyết với tổ chức; sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với Hội viên, phụ nữ. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực các chị đã đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Hội vào cuộc sống; đồng thời là cầu nối tin cậy lắng nghe, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ với Đảng, Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Những việc làm bình dị mà cao quý đó đã góp phần củng cố niềm tin của Hội viên, phụ nữ đối với Đảng, Nhà nước, tổ chức Hội, tạo nên sức sống, uy tín và sự lan tỏa của phong trào phụ nữ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 cho các cá nhân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Dịp này, cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027 được phát động với thông điệp trọng tâm "Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế." Cuộc thi được tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của phụ nữ; lựa chọn, tôn vinh các dự án, mô hình kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý tiêu biểu, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển thương hiệu sản phẩm Việt. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” (Đề án 2415) của Chính phủ, tiếp nối Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" giai đoạn 2017-2025 (Đề án 939), tiếp tục tạo môi trường kết nối phụ nữ khởi nghiệp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, tổ chức hỗ trợ, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế.

Điểm mới của năm nay là lần đầu tiên có chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) "AI Women Start Up" đồng hành, hỗ trợ cung cấp, giải đáp và kết nối thông tin liên quan đến cuộc thi và các nội dung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Việc ứng dụng AI trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thể hiện nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ số của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo./.

5 tập thể, 12 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 tôn vinh các tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội