5 tập thể, 12 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026

Tối 16/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, nhằm tôn vinh những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp bền bỉ cho sự phát triển của đất nước.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2026), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh: "Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 tôn vinh các tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi tập thể, mỗi cá nhân được vinh danh là một minh chứng sinh động cho trí tuệ, bản lĩnh, nghị lực, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và tiếp tục khẳng định năng lực, vị thế, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam."

Các gương mặt nhận giải hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực: từ nghiên cứu khoa học, y tế, giáo dục, văn hóa nghệ thuật cho đến sản xuất kinh doanh, bảo vệ an ninh trật tự và hoạt động vì cộng đồng.

Trải qua hơn 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đã trở thành giải thưởng danh giá, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Giải thưởng không chỉ biểu dương tinh thần lao động sáng tạo, sự kiên trì và trí tuệ của phụ nữ trên mọi lĩnh vực, mà còn là động lực to lớn cổ vũ các tầng lớp phụ nữ tích cực thi đua, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

5 tập thể và 12 cá nhân xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam gồm: 5 TẬP THỂ NHẬN GIẢI 1. Trung tâm Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương 2. Hội Phụ nữ Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng 3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên 4. Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên 5. Tập thể nữ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn 12 CÁ NHÂN NHẬN GIẢI 1. Bà Chu Thị Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, hội viên nông dân xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 2. PGS.TS. Giảng viên cao cấp Nguyễn Thị Hiệp - Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 3. TS. Đỗ Thị Thanh Huyền - Trưởng Bộ môn Chuyên Sinh học, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 4. Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Thị Hương - Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam 5. Đại tá Trần Thị Kim Lý - Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh 6. Bà Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI thành phố Hải Phòng 7. Vận động viên Phụng Mùi Nhình - Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng 8. PGS.TS, Bác sĩ đa khoa Nguyễn Thị Thu Phương - Trưởng khoa Dược học, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 9. Bà Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 10. Bà Đỗ Thị Hương Trà - Giáo viên THPT hạng II, Tổ phó chuyên môn tổ Hóa - Sinh, Trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng 11. Bà Nguyễn Hoàng Uyên - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh 12. Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

FAO tôn vinh 10 phụ nữ Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Những phụ nữ Việt Nam được vinh danh đại diện cho nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu khoa học, quản lý, khuyến nông đến khởi nghiệp, phát triển chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ.