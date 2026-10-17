An Giang: Thêm hy vọng tìm danh tính liệt sỹ từ cơ sở dữ liệu ADN

Sáng 17/10, Công an tỉnh An Giang đồng loạt triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính đợt 2 năm 2026, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Đây là hoạt động nằm trong cao điểm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, thể hiện quyết tâm của các cấp, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo kế hoạch, đợt thu nhận lần này được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, với 1.098 trường hợp thân nhân liệt sỹ thuộc diện lấy mẫu.

Công an tỉnh An Giang bố trí 9 điểm thu nhận mẫu tại các phường Long Xuyên, Châu Đốc, Tịnh Biên, Rạch Giá, các xã Kiên Lương, Giồng Riềng, An Minh, U Minh Thượng và đặc khu Phú Quốc nhằm tạo thuận lợi cho thân nhân liệt sỹ ở các khu vực lân cận đến thực hiện thủ tục.

Tại các điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Công ty Cổ phần Gene Viet, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, đối chiếu thông tin, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ và lấy mẫu sinh phẩm theo quy định, bảo đảm chính xác, đúng đối tượng.

Để công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ diễn ra thuận lợi, trước đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Công an các xã, phường, đặc khu rà soát danh sách, xác minh thông tin và thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm lấy mẫu đến từng gia đình.

Thân nhân được hướng dẫn kê khai các phiếu thông tin cần thiết, chuẩn bị thẻ căn cước phục vụ việc xác thực. Lực lượng Công an các xã, phường, đặc khu bố trí cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong quá trình thực hiện, nhất là những trường hợp cao tuổi hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Đối với những thân nhân sức khỏe yếu, mắc bệnh nặng, hoặc không thể đi lại, Công an tỉnh An Giang tổ chức các tổ công tác lưu động đến tận nhà để thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Việc thu nhận mẫu ADN là một khâu quan trọng trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Với những gia đình nhiều năm chưa có tin tức về người thân, mỗi mẫu sinh phẩm được tiếp nhận là thêm một nguồn thông tin để đối chiếu, mở ra hy vọng tìm lại danh tính những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thông qua hoạt động này, tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tri ân, góp phần đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sỹ và thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”./.

Phát hiện và quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sỹ tại An Nhơn Bắc và Ia Dom Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính tại tổ dân phố Lộc Thuận (phường An Nhơn Bắc) và làng Bi (xã Ia Dom).