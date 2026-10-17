Hà Nội: Truy tố phạm nhân có hành vi giết người trong trại giam

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Như Lâm (sinh năm 1990, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội; đang chấp hành án tại Trại tạm giam Thanh Xuân, Bộ Công an) về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 1-Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Nguyễn Như Lâm cùng với Nguyễn Văn Vĩnh (sinh năm 1997, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Cương (sinh năm 2005, trú tại xã Hòa Phú, Hà Nội) đều là phạm nhân chấp hành án tại Phân trại số 3, Đội lao động số 39 cùng lao động tại xưởng tô tượng thuộc Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an (thuộc địa phận xã Dân Hòa, Hà Nội).

Khoảng hơn 11 giờ ngày 3/10/2025, khi Nguyễn Văn Vĩnh đi đổ rác về xưởng tô tượng, Nguyễn Như Lâm đi đến đưa bánh cho Vĩnh mời ăn nhưng Vĩnh từ chối rồi đứng dậy đi về chỗ nghỉ thì va vào người Nguyễn Mạnh Cương làm Cương ngã xuống đất. Khi Cương đứng dậy hỏi Vĩnh lý do gì va vào người Cương thì Vĩnh đấm vào mặt Cương. Cương đấm lại Vĩnh, sau đó cán bộ quản giáo yêu cầu cả hai dừng lại, đi lên phòng giáo dục để làm việc.

Khi Cương quay lưng đi trước, Vĩnh đứng ở phía sau lưng Cương, do bực tức vì bị Cương đánh nên Vĩnh vơ lấy chiếc kéo bằng kim loại có mũi nhọn ở trên mặt bàn gần đó (dụng cụ lao động hàng ngày của phạm nhân) để đánh Cương. Lúc này, Lâm thấy Vĩnh cầm kéo nên can ngăn thì bị Vĩnh cầm kéo đâm trượt gây ra vết xước trên cổ tay trái.

Bực tức, Lâm đấm vào mặt Vĩnh rồi giằng lấy chiếc kéo trên tay của Vĩnh đập liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu của Vĩnh. Thấy vậy, phạm nhân và cán bộ quản giáo đã can ngăn Lâm và Vĩnh, đưa Vĩnh đi sơ cứu rồi chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để điều trị thương tích.

Giám định thương tích kết luận Vĩnh bị mẻ bản ngoài xương sọ vùng thái dương, tổn hại 12% sức khỏe. Việc Lâm dùng hung khí nguy hiểm đập vào vị trí trọng yếu trên cơ thể của Vĩnh, nhưng Vĩnh không bị tử vong là nằm ngoài ý muốn chủ quan của Lâm.

Trước đó, năm 2013, Lâm đã có hành vi gây rối trật tự công cộng và bị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa vào trường giáo dưỡng trong thời gian 18 tháng. Tiếp đó, ngày 17/9/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xử phạt Lâm 15 năm tù về tội “Giết người” (hiện đang chấp hành án).

Lần phạm tội này của Lâm bị xác định là tái phạm nguy hiểm./.

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