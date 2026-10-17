Triển lãm quốc tế Vietbaby 2026: Xu hướng tiêu dùng mới của thị trường Mẹ và Bé

Thị trường Mẹ và Bé đang chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ từ tăng trưởng số lượng sang chiều sâu giá trị, triển lãm VIETBABY 2026 hướng đến việc cập nhật những xu hướng mới cho thị trường này.

Tiếp nối thành công của 5 kỳ triển lãm trước tại Hà Nội, VIETBABY HANOI 2026 quy tụ hơn 400 thương hiệu trong nước và quốc tế, được bố trí tại 6 phân khu chính gồm Chăm sóc Mẹ và Bé; Dinh dưỡng và Thực phẩm; Thời trang và Phụ kiện; Đời sống và Nội thất; An toàn cho Bé; Đồ chơi và Giáo dục.

Danh mục ngành hàng đa dạng mang đến cho các gia đình cơ hội tìm hiểu, so sánh và trải nghiệm nhiều sản phẩm phục vụ hành trình mang thai, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ. Đồng thời, triển lãm tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mới, tăng cường nhận diện thương hiệu, tiếp nhận phản hồi trực tiếp từ người tiêu dùng và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh./.