Hưng Yên: Sạt lở bờ sông Hồng sát công trường thi công cầu Mễ Sở

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, qua kiểm tra hiện trường ngày 25/8/2026 của các cơ quan chức năng, phát hiện khu vực phía hạ lưu cầu Mễ Sở, bên bờ tả sông Hồng thuộc thôn Xâm Tầm, xã Mễ Sở xuất hiện các vị trí sạt lở liên tiếp, với chiều dài khoảng 187m, phạm vi sạt lở lấn vào bãi từ khoảng 1-7m. Đáng chú ý, vị trí sạt lở gần nhất cách vị trí thi công trụ cầu Mễ Sở khoảng 47m.

Qua quan sát của phóng viên TTXVN chiều 16/10, tại khu vực sạt lở, xã Mễ Sở đã đặt biển báo nguy hiểm. Khu vực sạt lở có xu hướng tiếp tục phát triển cả về chiều dài và chiều sâu vào bãi, diễn biến phức tạp. Cạnh vị trí sạt lở là diện tích đất trồng quất cảnh, quất thế của người dân trong thôn.

Trước đó, một số cây quất, rau xanh cũng đã bị cuốn xuống dòng sông mỗi khi đất lở. Khúc sông có vị trí sạt lở là công trường thi công cầu Mễ Sở, có khá nhiều phương tiện thủy qua lại.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Hồng Thái, trưởng thôn Xâm Tầm (Mễ Sở) bày tỏ, cùng với đất nông nghiệp, một phần con đường bê tông đã bị trượt sạt xuống sông. Đây vốn là con đường bê tông kiên cố được địa phương xây dựng để phục vụ lấy nước sông Hồng trong mỗi lần tổ chức lễ hội Tổng Mễ, nay bị nước sông bẻ gãy, tạo hố sâu.

"Khu vực sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu các cơ quan chức năng không có biện pháp kịp thời, có thể sẽ ảnh hưởng tới diện tích đất nông nghiệp của người dân", ông Thái nghi ngại nói.

Theo ông Phạm Hữu Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mễ Sở, khu vực này trước thời điểm xây dựng cầu Mễ Sở tương đối ổn định, không xảy ra tình trạng sạt lở như hiện nay. Tại các đoạn mới phát triển, phạm vi sạt lở ăn sâu vào đất nông nghiệp từ 1-3m, chiều cao vách sạt khoảng 2-4m.

Sạt lở tiếp tục phát triển cả về phía thượng lưu, hạ lưu và phía trong bờ; diễn biến xảy ra nhanh, phức tạp, tại một số vị trí phía trong đồng, bãi đã xuất hiện vết nứt, sụt lún và nền đất rỗng.

Khu vực sạt lở dài khoảng 187m, sâu khoảng 2-4m và chưa có dấu hiệu dừng lại. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Về nhận định ban đầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mễ Sở cho biết, có thể do sự thay đổi cục bộ dòng chảy trong quá trình tổ chức thi công cầu Mễ Sở thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội là yếu tố có khả năng tác động trực tiếp đến khu vực sạt lở.

Ngoài ra, việc hình thành các trụ cầu, bố trí công trình và phương tiện phục vụ thi công trên sông có khả năng làm thay đổi hướng và lưu tốc dòng chảy, tập trung dòng chủ lưu áp sát bờ, làm gia tăng xói chân bờ và thúc đẩy sạt lở.

Trước việc sạt lở bờ sông Hồng, cạnh công trình thi công cầu Mễ Sở, ông Nguyễn Đức Kiền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây Sở có Văn bản số 918 gửi các đơn vị liên quan như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội; Công ty cổ phần Đường cao tốc Vùng Thủ đô yêu cầu: Chỉ đạo Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn khẩn trương tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể hiện trạng, diễn biến sạt lở và các yếu tố ảnh hưởng, trong đó đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình thi công cầu Mễ Sở. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá, đề xuất phương án xử lý, gia cố bờ tả sông Hồng phù hợp, bảo đảm ổn định bờ, bãi sông và an toàn công trình cầu Mễ Sở và khu dân cư hiện có thôn Xâm Tầm.

Cũng theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, công văn của Sở cũng đề nghị: Trường hợp kết quả khảo sát, đánh giá xác định cần thiết phải xây dựng công trình kè bảo vệ bờ để xử lý khu vực sạt lở, đề nghị các đơn vị liên quan báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Chủ đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, xác định phạm vi, quy mô, giải pháp kỹ thuật và bổ sung vào dự án cầu Mễ Sở để thực hiện theo quy định; bảo đảm đồng bộ với công trình cầu và ổn định lâu dài bờ, bãi sông khu vực cầu Mễ Sở.

Cầu Mễ Sở là công trình giao thông trọng điểm, kết nối khu vực phía Nam Thủ đô với Hưng Yên qua tuyến Vành đai 4-Vùng Thủ đô. Đây cũng là điểm cuối của trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo quy hoạch, đoạn từ Mễ Sở đến Hồng Hà.

Dự án cầu Mễ Sở và đường dẫn hai đầu có chiều dài gần 14km, có tổng mức đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng. Cầu Mễ Sở bắc qua sông Hồng, rộng 24,5m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn dành cho xe máy, xe thô sơ. Công trình cầu kết nối khu vực Hồng Vân (Hà Nội) với Mễ Sở (Hưng Yên)./.

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