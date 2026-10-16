Indonesia chấp thuận hỗ trợ từ nước ngoài ứng phó cháy rừng nghiêm trọng

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto thông báo chấp thuận tiếp nhận hỗ trợ từ các nước láng giềng để ứng phó với các vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Các đám cháy kéo dài nhiều tháng không chỉ gây thiệt hại về môi trường mà còn khiến hàng trăm nghìn người gặp vấn đề về hô hấp, trong khi khói mù lan sang các nước lân cận.

Ngày 16/10, Ngoại trưởng Indonesia Arrmanatha Nasir cho biết đề xuất hỗ trợ hiện được thảo luận ở cấp kỹ thuật tại Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB). Người đứng đầu mới được bổ nhiệm của cơ quan này đang rà soát các đề nghị viện trợ để xác định những phương án có thể triển khai nhanh chóng.

Cháy rừng ảnh hưởng nặng nề đến các đảo Sumatra và Borneo, nơi nhiều vùng đất than bùn khô hạn, khiến lửa âm ỉ dưới bề mặt và có thể bùng phát trở lại. Lửa cũng lan đến Vườn quốc gia Bromo ở tỉnh Đông Java.

Theo Bộ Lâm nghiệp Indonesia, 4 người tham gia chữa cháy tại đây đã thiệt mạng, trong khi 2 người đang được điều trị do bỏng nặng.

Indonesia đã huy động lực lượng cứu hỏa, quân đội, cảnh sát, cán bộ lâm nghiệp và tình nguyện viên để khống chế các đám cháy. Tuy nhiên, tình trạng cháy kéo dài cùng nguy cơ lửa bùng phát trở lại tại các vùng đất than bùn tiếp tục gây khó khăn cho công tác ứng phó. Tình trạng khô hạn liên quan đến hiện tượng El Niño làm gia tăng nguy cơ cháy.

Theo các thông tin cập nhật đến ngày 15/10, cháy rừng đã gây ra hơn 283.000 ca mắc bệnh hô hấp tại 7 tỉnh của Indonesia; diện tích đất bị ảnh hưởng được ước tính từ 637.000 đến 900.000ha.

Trước tình hình trên, Indonesia đã huy động lực lượng cứu hỏa, quân đội, cảnh sát, cán bộ lâm nghiệp và tình nguyện viên, đồng thời sử dụng máy bay, trực thăng để chữa cháy và triển khai các biện pháp tạo mưa nhân tạo tại những khu vực có nguy cơ cao. Tuy nhiên, quy mô và thời điểm tiếp nhận hỗ trợ quốc tế vẫn chưa được công bố cụ thể.

Tháng trước, Malaysia đã đề nghị cử 3 trực thăng, 1 máy bay và 52 nhân viên hỗ trợ Indonesia chữa cháy. Singapore cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ. Việc tiếp nhận và triển khai các đề nghị này vẫn đang được Indonesia xem xét. Khói mù từ các đám cháy đã lan sang nhiều nước trong khu vực, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tại Malaysia, một số trường học phải đóng cửa do chất lượng không khí suy giảm. Timor Leste đình chỉ hoạt động học trực tiếp trong 3 ngày vì khói mù, trong khi Singapore ghi nhận mức ô nhiễm bụi mịn PM2.5 cao nhất từ đầu năm vào ngày 14/10./.

Indonesia liên tục ghi nhận các đợt phun trào núi lửa và động đất Hoạt động địa chất tại Indonesia tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều núi lửa ghi nhận các đợt phun trào và một số trận động đất có độ lớn từ 5 trở lên.