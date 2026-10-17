Thời tiết ngày 17/10: Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 17/10, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù.

Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối, mưa dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan dự báo lưu ý, trong mưa dông tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở Nam Bộ và khu vực từ phía Đông Đắk Lắk đến Lâm Đồng.

Cụ thể, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Nam Bộ, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16/10 đến 3 giờ ngày 17/10 có nơi trên 40mm như các trạm: Xuân Lâm (Đắk Lắk) 42mm, Lấp Vò (Đồng Tháp) 69,4mm, Rạch Giá (An Giang) 41,8mm...

Dự báo, chiều và tối 17/10, khu vực Nam Bộ, phía Đông tỉnh Đắk Lắk đến Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Trên biển, hiện nay vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, Cà Mau đến An Giang, khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 17/10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày và đêm 17/10

Thủ đô Hà Nội

- Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C./.

Miền Bắc nắng kéo dài cả tuần, Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông rải rác Dự báo đợt mưa lớn tại khu vực miền Trung bắt đầu thu hẹp phạm vi trong ngày 14/10 và giảm nhanh từ đêm cùng ngày, trước khi chuyển sang trạng thái thời tiết nắng nhẹ, ít mưa kéo dài từ ngày 15/10.