Đột phá công nghệ điện quang can thiệp và chuyển giao kỹ thuật xuống cơ sở

Việc ứng dụng AI làm độ nhiễu của hình ảnh giảm đi, hình ảnh nét hơn rất nhiều. Hình ảnh nét giúp bác sỹ đưa các ống thông siêu nhỏ vào để chọn lọc và nút mạch dễ dàng, từ đó các thủ thuật làm nhanh hơn và chính xác hơn cho người bệnh.

Giáo sư Phạm Minh Thông - Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Khoa học Điện quang Can thiệp Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần II (SIRHCM 2026) diễn ra trong hai ngày 16-17/10.

Sự kiện quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế nhằm cập nhật những kiến thức chuyên sâu, kỹ thuật tiên tiến và vật liệu mới nhất trong lĩnh vực điện quang can thiệp.

Hội nghị năm nay mang ý nghĩa chiến lược trong việc thúc đẩy xu hướng y học hiện đại: Điều trị bằng phương pháp ít xâm lấn nhưng mang lại hiệu quả tối đa cho người bệnh. Thông qua các bài giảng chuyên sâu, sự kiện giúp tăng cường kết nối và chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện để các bác sỹ can thiệp mạch ứng dụng rộng rãi kỹ thuật mới tại tất cả các tỉnh thành.

Tiến sỹ Nguyễn Đình Luân - Chủ tịch Hội Điện quang can thiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là đem đến những kiến thức tiên tiến, những tiến bộ về các lĩnh vực liên quan đến điện quang can thiệp, từ can thiệp thần kinh cho đến can thiệp ngoại biên. Trong can thiệp về ung thư, ứng dụng điện quang can thiệp được xem như là một bước tiến thứ tư sau phẫu thuật, hóa trị và xạ trị, giúp cho vấn đề điều trị hiệu quả hơn và người bệnh ung thư có khả năng được điều trị khỏi hoặc kéo dài sự sống tốt hơn."

Đánh giá về giá trị của hội nghị đối với mạng lưới y tế cả nước, Phó giáo sư Nguyễn Thái Bình - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Can thiệp (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) nhấn mạnh các rào cản vật lý đã được xóa bỏ nhờ các công nghệ phần mềm và hội chẩn online. Nếu các bác sỹ ở tuyến dưới được tiếp cận công nghệ mới và liên tục đào tạo, họ có thể phát triển không kém gì tuyến trung ương. Điều này giúp những bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là các ca cấp tính, được điều trị ngay tại địa phương thay vì phải chuyển tuyến vất vả, từ đó người dân sẽ được hưởng lợi rất nhiều.

Một trong những điểm nhấn quan trọng tại sự kiện là phiên thảo luận tập trung vào hai lĩnh vực mũi nhọn: Can thiệp ung bướu và Can thiệp thần kinh. Tại các phiên báo cáo, công nghệ tiên phong của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thế hệ mới đã gây ấn tượng mạnh với các chuyên gia y tế. Điểm đột phá của hệ thống nằm ở thiết kế 8 trục xoay linh hoạt, cùng khả năng mang lại hình ảnh ít nhiễu, nhìn thấy những mạch máu nhỏ nhất và đặc biệt là giảm liều tia đến 70%.

Các ưu điểm này được làm rõ qua 2 điểm sáng báo cáo công nghệ: Ứng dụng công nghệ Noise Free trong thực hành lâm sàng can thiệp thần kinh và mạch máu ngoại biên; Hệ thống X-quang can thiệp tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tối ưu hóa độ chính xác trong điều trị. Hai báo cáo công nghệ trên được trình bày bởi bác sỹ Zhang Yi và bác sỹ Zhu Dongliang - những bác sỹ đến từ bệnh viện hàng đầu tại Trung Quốc.

Hội nghị lần này cũng ghi nhận những thành quả từ công tác chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến cơ sở. Điển hình là báo cáo đánh giá kết quả điều trị can thiệp nội mạch điều trị suy thông nối động tĩnh mạch (AVF) ở Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhờ làm chủ hệ thống DSA tuyến dưới, Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc đã thực hiện can thiệp bảo tồn cầu nối AVF với tỷ lệ thành công kỹ thuật đạt 93,5%. Đặc biệt, 93,5% bệnh nhân (29 ca) có thể tiến hành chạy thận ngay vào ngày hôm sau với chứng minh tính hiệu quả ưu việt, ít xâm lấn và thời gian hồi phục nhanh chóng. Thành quả này là minh chứng rõ nét cho việc công nghệ cao, khi được đầu tư và chuyển giao đúng đắn, đã thực sự phát huy hiệu quả mạnh mẽ tại y tế tuyến địa phương, giúp người dân dễ dàng tiếp cận kỹ thuật cao.

Các vấn đề của Hội nghị cũng là một trong những nội dung nằm trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn./.

Bộ Y tế: Không sử dụng khám chữa bệnh từ xa để thay thế, trì hoãn cấp cứu Cơ sở y tế triển khai khám bệnh, chữa bệnh từ xa phải đáp ứng các điều kiện về giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn, nhân lực và hạ tầng kỹ thuật theo quy định.