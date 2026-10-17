Hàng chục thương hiệu hội tụ tại Triển lãm thiết bị biểu diễn lớn nhất miền Bắc

Sáng 17/10 tại Hà Nội, Triển lãm Quốc tế các thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp - Plase Show Hà Nội 2026 đã chính thức khai mạc. Diễn ra từ ngày 17-19/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm quy tụ hàng chục thương hiệu âm thanh, ánh sáng và công nghệ sân khấu trong nước, quốc tế, mang đến cơ hội trải nghiệm, so sánh trực tiếp các giải pháp phục vụ hoạt động biểu diễn và tổ chức sự kiện.

Triển lãm Quốc tế các thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp - Plase Show Hà Nội 2026 chính thức khai mạc tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Plase Show Hà Nội 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ 15 với quy mô lớn nhất miền Bắc. Triển lãm có 61 khu vực trưng bày trong nhà cùng 21 vị trí trình diễn hệ thống loa Line Array ngoài trời.

Khi kết hợp với 5 vị trí trình diễn của Wedtech Show, khu vực sân Tây trở thành không gian trải nghiệm các hệ thống âm thanh công suất lớn, cho phép khách tham quan trực tiếp đánh giá chất lượng trình diễn và khả năng vận hành của từng cấu hình.

Triển lãm quy tụ nhiều doanh nghiệp phân phối, sản xuất thiết bị âm thanh chuyên nghiệp như Ba Sao, Sao Mai, CK Audio, Bảo Châu, Techsound, Vân Lam, ProAVL Việt Nam, Anh Duy, Hoàng Minh, AV Việt Nam và Trung Chính Audio. Bên cạnh những đơn vị đã có chỗ đứng trên thị trường, sự kiện còn có sự góp mặt của các thương hiệu như Valis, Hào Quang, Beta Three, PHD, Hoàng Hải Audio, SKV, Soundpu, Shupu và Sembr.

Ở phân khúc cao cấp, khách tham quan có thể tìm hiểu các giải pháp đến từ L-Acoustics, RCF, Adamson, Yamaha, JBL, dB Technologies, Audio Center, EAW, Bose, Electro-Voice và 4Acoustic. Sự đa dạng về thương hiệu và thiết bị giúp triển lãm trở thành điểm gặp gỡ của các nhà sản xuất, nhà phân phối, kỹ sư âm thanh, đơn vị cho thuê thiết bị, tổ chức sản xuất chương trình và cộng đồng chuyên môn.

Không gian triển lãm năm nay còn được mở rộng thông qua sự kết hợp với VEEW - Tuần lễ Sự kiện và Triển lãm Việt Nam do Le Bros chủ trì, cùng Wedtech Show do Delavu thực hiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Không gian triển lãm năm nay còn được mở rộng thông qua sự kết hợp với VEEW - Tuần lễ Sự kiện và Triển lãm Việt Nam do Le Bros chủ trì, cùng Wedtech Show do Delavu thực hiện. Sự kết hợp này hướng tới việc kết nối các giải pháp âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và công nghệ phục vụ tổ chức sự kiện, tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng hơn cho khách tham quan.

Một trong những điểm nhấn của Plase Show Hà Nội 2026 là các màn trình diễn Line Array ngoài trời. Đây là cơ hội để giới chuyên môn trực tiếp so sánh cách thiết kế hệ thống, khả năng tái tạo âm thanh, mức độ kiểm soát vùng phủ và tính phù hợp của từng cấu hình đối với các chương trình biểu diễn có quy mô khác nhau.

Ở nhóm giải pháp âm thanh chuyên nghiệp, Trung Chính Audio dành không gian 90m2 để giới thiệu hệ sinh thái Electro-Voice, Dynacord và Bosch. Valis Corporation mang đến ba thương hiệu châu Âu Karasound, SR Italia và Hortus, hướng tới nhiều nhu cầu từ karaoke, lounge, bar, club đến các hệ thống biểu diễn chuyên nghiệp.

Bên cạnh những hệ thống công suất lớn, Plase Show Hà Nội 2026 phản ánh xu hướng phát triển các thiết bị có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng tối ưu và khả năng triển khai linh hoạt trong nhiều không gian.

Hoàng Hải Audio giới thiệu danh mục sản phẩm Hortus Audio gồm BZ6, CBA15, CLA88, CR251 và SAM-12, với các cấu hình từ loa full-range, loa siêu trầm đến loa cột và loa coaxial. Sao Mai Audio lựa chọn EAW AC6 làm điểm nhấn, với thiết kế loa cột tích hợp DSP, khả năng điều chỉnh vùng phủ và hỗ trợ ghép tối đa 10 module trong một hệ thống array.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hoàng Minh Capital giới thiệu loa siêu trầm kép dBacoustic PH218 PRO sử dụng hai củ loa 18 inch, hướng đến các hệ thống sân khấu cần dải trầm mạnh. Anh Duy Audio mang đến hệ thống active sub-satellite Sumico SA1882, gồm một loa siêu trầm 18 inch và hai loa vệ tinh 8 inch, tích hợp ampli Class D cùng bộ xử lý tín hiệu số DSP. Trong khi đó, Hanson Việt Nam giới thiệu danh mục củ loa phục vụ nhiều nhóm sản phẩm, từ loa kéo, loa TV đến loa ô tô.

Các giải pháp xử lý tín hiệu và khuếch đại cũng được chú trọng. TechSound Việt Nam tập trung vào amplifier của LEA Professional và DSP của NST Audio. Sembr giới thiệu mixer 12 kênh CRCBOX VX-12 PRO dành cho các hệ thống sân khấu và sự kiện. Anh Tú Co., Ltd mang đến hai mẫu loa full-range Beta Three Milano 2121 và M112K, phục vụ nhu cầu karaoke, giải trí và biểu diễn. Khoa Tín Audio giới thiệu ampli Paroyal PA5.0 với công suất bridge được công bố đạt 3.000 W ở 8Ω và 4.000 W ở 4Ω.

Trong lĩnh vực âm thanh giải trí, FEDYCO trình làng ba bo mạch K-500AS, K-600S và K-500BS ứng dụng chip DSP, hướng tới khả năng xử lý và tùy chỉnh tín hiệu cho các hệ thống karaoke.

Không chỉ tập trung vào âm thanh, triển lãm còn dành sự quan tâm cho ánh sáng, hình ảnh và công nghệ điều khiển sân khấu. SKV Lighting giới thiệu các giải pháp gồm màn hình LED, thiết bị xử lý hình ảnh, seamless switcher, event controller và bộ điều khiển LED, phục vụ hoạt động tổ chức sự kiện và trình diễn.

Hàng ngàn khách hàng đến Triển lãm trong ngày đầu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sự đa dạng của các sản phẩm cho thấy thị trường thiết bị biểu diễn không chỉ quan tâm đến công suất và chất lượng trình diễn, mà còn chú trọng tính linh hoạt, khả năng tích hợp và hiệu quả triển khai trong thực tế.

Với sự góp mặt của hàng chục thương hiệu cùng các khu vực trình diễn trực tiếp, Plase Show Hà Nội 2026 tạo điều kiện để doanh nghiệp cập nhật công nghệ, đánh giá thiết bị và tìm kiếm giải pháp phù hợp với nhu cầu đầu tư. Triển lãm mở cửa từ 9-19 giờ trong ba ngày 17-19/10/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội./.

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