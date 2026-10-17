Nghị quyết 57 đột phá chuyển đổi: Định hình tương lai hộ kinh doanh số

Việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 tạo cơ hội cho các hộ kinh doanh chuyển từ mô hình quản lý và vận hành truyền thống sang môi trường số hóa hiện đại và minh bạch.

Việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW tạo cơ hội cho các hộ kinh doanh chuyển từ mô hình quản lý và vận hành truyền thống sang môi trường số hóa hiện đại và minh bạch.

Theo định hướng chuyển đổi, các thủ tục hành chính được đẩy mạnh số hóa, chuyển từ hồ sơ giấy sang dữ liệu điện tử, đồng thời tăng cường sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung nhằm hạn chế việc yêu cầu người dân, hộ kinh doanh nộp lại các giấy tờ đã có.

Việc ứng dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các công cụ quản lý số cũng được khuyến khích nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động, kết nối thị trường.

Cùng với thay đổi phương thức kê khai thuế, yêu cầu minh bạch hóa tài khoản ngân hàng, ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh đặt ra đòi hỏi hộ kinh doanh phải nâng cao năng lực quản trị, chủ động chuẩn hóa sổ sách chứng từ và theo dõi đầy đủ doanh thu, chi phí, hàng hóa.

Quá trình chuyển đổi cũng mở ra cơ hội để hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp công nghệ, chương trình đào tạo kỹ năng số và nguồn lực tài chính, đồng thời tạo tiền đề chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp khi có đủ điều kiện và nhu cầu mở rộng.

Khi thủ tục thuận tiện hơn, dữ liệu minh bạch hơn và công cụ số dễ tiếp cận hơn, hộ kinh doanh không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý mà còn có điều kiện cải thiện năng lực vận hành và tính toán hướng phát triển dài hạn.

Để thích ứng hiệu quả, hộ kinh doanh cần lựa chọn lộ trình chuyển đổi phù hợp với quy mô và năng lực thực tế, kết hợp ứng dụng công nghệ với nâng cao kỹ năng quản lý, chủ động cập nhật quy định pháp luật./.