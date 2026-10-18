Kinh tế

Kinh doanh

Chính thức ký kết FTA Việt Nam-EFTA sau 14 năm đàm phán

Việt Nam đã chính thức ký FTA với 4 quốc gia thành viên EFTA tại Hà Nội đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi các cuộc đàm phán được tái khởi động trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu.

img-7856.jpg

Ngày 18/10/2026, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) gồm ông Guy Parmelin, Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thụy Sĩ; bà Brigitte Haas, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Liechtenstein; bà Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iceland và bà Astrid Bergmål, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-EFTA #VEFTA
Theo dõi VietnamPlus

NGHỊ QUYẾT 59 - HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Báo Thái Lan đưa tin Việt Nam ký FTA với EFTA

Việt Nam ký FTA với 4 nước thành viên EFTA gồm Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland và Liechtenstein, mở ra cơ hội thúc đẩy trao đổi thương mại và tăng khả năng tiếp cận thị trường thông qua các ưu đãi thuế quan.

Tin cùng chuyên mục

Đại biểu nhấn nút Khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Mở rộng kết nối giao thương Việt Nam-Lào-Trung Quốc

Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 kỳ vọng tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy thương mại biên giới và mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, hợp tác kinh doanh trong khu vực.