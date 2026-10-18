Nghị quyết số 57: Tạo giá trị từ hợp tác công nghệ và chuyển đổi số

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được thúc đẩy phát triển theo hướng gắn kết nguồn lực, năng lực công nghệ với yêu cầu thực tiễn.

Từ mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển công nghệ lõi, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đến đổi mới phương thức phục vụ người dân bằng các giải pháp số, các cách làm đang từng bước đưa thành tựu công nghệ trở thành động lực phát triển và tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội.

Mở rộng hợp tác quốc tế phát triển công nghệ

Thúc đẩy hợp tác quốc tế đang mở ra cơ hội để Việt Nam huy động nguồn lực, tiếp cận tri thức và công nghệ tiên tiến, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm trong nước.

Từ kết nối các đối tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn đến hỗ trợ startup công nghệ tiếp cận nhà đầu tư và thị trường quốc tế, các hoạt động hợp tác đang hướng tới mục tiêu phát triển công nghệ lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện các nhiệm vụ đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia (VASEA) tổ chức Diễn đàn Hợp tác đầu tư, phát triển Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Việt Nam-Australia.

Sự kiện tiếp nối Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên ký ngày 10/8/2026 tại Đại học Công nghệ Sydney, nhằm tăng cường kết nối cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, nền tảng V-bridge do Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo phối hợp với Tập đoàn FPT và VASEA xây dựng được giới thiệu, hướng tới hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và các tổ chức trong hệ sinh thái công nghệ hai nước.

Các phiên tọa đàm tập trung vào hợp tác AI, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, kết nối công nghệ với thị trường, thúc đẩy đầu tư và thương mại hóa sản phẩm.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, Việt Nam có nhu cầu ứng dụng công nghệ rộng lớn, đội ngũ kỹ sư và doanh nghiệp đang tích cực mở rộng hoạt động quốc tế; trong khi Australia có thế mạnh về giáo dục đại học, nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Việc kết hợp các nguồn lực này sẽ tạo điều kiện để hai bên cùng phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực.

Cùng hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế, ngày 16/10, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế thường niên Khu Công nghệ cao lần thứ 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh,

Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao (SHTP-IC) phối hợp với Công ty Silver Lion Enterprise Impact Singapore (SLEI) tổ chức chương trình Startup PitchFest 2026 - Open Innovation Day.

Tám startup tham gia chương trình hoạt động trong các lĩnh vực AI, robot, Internet vạn vật (IoT) và công nghệ xanh.

Bên cạnh năng lực công nghệ, mô hình kinh doanh và khả năng mở rộng thị trường, các doanh nghiệp được đánh giá về khả năng hấp thụ nguồn lực sau chương trình.

Ưu tiên dành cho những startup sở hữu tài sản trí tuệ cốt lõi, sản phẩm do Việt Nam phát triển và có khả năng tích hợp, thử nghiệm trong hệ thống nghiên cứu, phát triển hoặc phòng thí nghiệm của các tập đoàn tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau chương trình, SHTP-IC và SLEI dự kiến lựa chọn các startup tiêu biểu tham gia chương trình tăng tốc trong năm 2026, hỗ trợ kết nối đối tác, nhà đầu tư và tiếp cận thị trường quốc tế, trước mắt là Singapore, trong đó có cơ hội tham gia Tuần lễ Đổi mới và Công nghệ Singapore (SWITCH 2026). Hoạt động hợp tác được triển khai trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore và định hướng kết nối công nghệ giữa hai nước, góp phần mở rộng mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và nhà đầu tư.

Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, quốc tế không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam phát triển công nghệ lõi, hoàn thiện sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là hướng đi quan trọng nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, đưa hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn chặt hơn với nhu cầu phát triển và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Từ công nghệ đến hiệu quả phục vụ người dân

Chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những tiến bộ công nghệ được chuyển hóa thành tiện ích thiết thực, giúp người dân giải quyết công việc thuận lợi hơn và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Từ những cách làm linh hoạt ở cơ sở đến ứng dụng công nghệ mới trong giải quyết thủ tục hành chính, các địa phương đang từng bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng những thay đổi trong phương thức phục vụ, hướng tới nền hành chính hiện đại, hiệu quả và bao trùm.

Tỉnh Đắk Lắk áp dụng cơ chế “luồng xanh” cho các dự án đầu tư, đây là đột phá lớn trong cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Tại Vĩnh Long, chương trình “Ngày thứ Bảy Thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp” được tổ chức tại xã Tiểu Cần ngày 17/10, đưa các cơ quan cấp tỉnh về cơ sở phối hợp tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính. Đây là xã đầu tiên trong 124 xã, phường của tỉnh triển khai mô hình hành chính công lưu động.

Điểm đáng chú ý là chương trình kết hợp giải quyết thủ tục với hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID và cài đặt chữ ký số cá nhân. Các doanh nghiệp viễn thông còn hỗ trợ hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm, đưa đặc sản địa phương lên sàn thương mại điện tử, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

Cách làm này cho thấy chuyển đổi số cần gắn với nhu cầu thực tế, thay vì chỉ dừng ở việc cung cấp nền tảng công nghệ. Với người cao tuổi, người hạn chế kỹ năng số và đồng bào Khmer, cán bộ trực tiếp hướng dẫn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ bằng tiếng Khmer khi cần thiết. Nhờ đó, người dân từng bước tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, tiếp cận dịch vụ công.

Người dân sử dụng ứng dụng VNeID để tích hợp giấy tờ và thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Tại đảo Hòn Chuối, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, việc đưa kỹ năng số đến người dân được thực hiện theo cách tiếp cận phù hợp với điều kiện địa bàn. Ngày 16/10, Đồn Biên phòng Hòn Chuối phối hợp với Công an xã Sông Đốc tổ chức hỗ trợ đăng ký tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn sử dụng VNeID, phòng, chống lừa đảo trực tuyến và tham gia hòm thư điện tử tố giác tội phạm cho 24 người dân.

Với 65 hộ dân sinh sống trên đảo, cách xa đất liền khoảng 18 hải lý, điều kiện giao thông và hạ tầng viễn thông còn khó khăn, việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến không dễ dàng. Vì vậy, hoạt động hướng dẫn trực tiếp đến từng hộ dân không chỉ giúp người dân làm quen với các tiện ích số mà còn nâng cao khả năng tự bảo vệ trước những rủi ro trên không gian mạng.

Từ thực tế hỗ trợ tiếp nhận, xử lý hàng nghìn lượt hồ sơ tại 6 phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, ứng dụng “Trợ lý nhân dân” đang được thành phố Bắc Ninh chuẩn bị triển khai thí điểm có kiểm soát trên diện rộng. Ứng dụng cho phép quét, nhận dạng giấy tờ, tự động điền thông tin vào biểu mẫu và kiểm tra thành phần hồ sơ, giúp người dân giảm thao tác kê khai, hạn chế sai sót, đồng thời giảm áp lực công việc cho cán bộ tại bộ phận “một cửa”.

Kết quả bước đầu cho thấy tỷ lệ người dân lựa chọn tính năng hỗ trợ bằng giọng nói đạt 83,2% tại phường Hiệp Hòa và trên 60% tại phường Bắc Giang; tỷ lệ hài lòng đạt trên 90%. Theo kết quả kiểm thử, hệ thống có thể đáp ứng khoảng 300 người dùng đồng thời đối với các tác vụ nhẹ, tỷ lệ trích xuất giấy tờ thành công đạt 98,32%. Trên cơ sở đó, thành phố dự kiến triển khai thí điểm trong 3 tháng, theo từng đợt 7 ngày tại 20-30 xã, phường.

Với mô hình trên có thể thấy, để chuyển đổi số mang lại hiệu quả thực chất, cần kết hợp đồng bộ giữa đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao kỹ năng số cho người dân và ứng dụng công nghệ phù hợp. Công nghệ chỉ phát huy giá trị khi đi cùng khả năng tiếp cận thuận tiện, sự hỗ trợ kịp thời và quy trình vận hành hiệu quả.

Đây cũng là hướng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW gắn với thực tiễn: lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo, từng bước thu hẹp khoảng cách số và tạo điều kiện để mọi người dân được thụ hưởng thành quả của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số./.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực Theo Báo cáo kinh tế-xã hội, năm 2026, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực gắn với giải quyết các bài toán lớn của quốc gia.