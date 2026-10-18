Tứ vị hội tụ: Khi tinh hoa ẩm thực bốn phương gặp nhau tại Saigon Cafe

Flavorhood Mùa 2 với chủ đề “Tứ vị hội tụ” không chỉ là chuỗi sự kiện ẩm thực đơn thuần. Đây là nỗ lực kết nối các đầu bếp và nhà hàng của Thành phố Hồ Chí Minh quanh một bàn tiệc chung.

Flavorhood Mùa 2 với chủ đề “Tứ vị hội tụ” không chỉ là chuỗi sự kiện ẩm thực đơn thuần. Đây là nỗ lực kết nối các đầu bếp và nhà hàng của Thành phố Hồ Chí Minh quanh một bàn tiệc chung.

Việc bốn đầu bếp từ The Brix, Mekong Merchant, Fume và Saigon Café luân phiên đứng bếp, rồi cùng hội tụ trong Grand Chefs Market, tạo sân chơi để mỗi căn bếp mang kỹ thuật, công thức và câu chuyện riêng đến gần thực khách. Với thực khách, đây là dịp hiếm có để thưởng thức bốn phong vị trong một không gian, không cần đi qua bốn địa chỉ. Với các đầu bếp, là cơ hội giới thiệu tinh hoa đến cộng đồng quốc tế và địa phương. Với Sheraton Saigon, chương trình thể hiện tinh thần “Nơi hội tụ thế giới”: kết nối, chào đón và sẻ chia.

Qua đó, Flavorhood góp phần nâng tầm diện mạo ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh, biến thành phố thành điểm đến nơi những căn bếp được yêu mến cùng đối thoại và sáng tạo./.