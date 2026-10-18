Mãn nhãn màn đổi gác bộ binh, kỵ binh cuối cùng năm 2026 tại Điện Kremlin

Ngày 17/10, điện Kremlin đã tổ chức lễ đổi gác nghi thức cuối cùng trong mùa năm 2026 của Trung đoàn Tổng thống Nga, với các màn duyệt đội hình đồng bộ, biểu diễn súng và trình diễn kỵ binh.

Các quân nhân trong trang phục duyệt binh thực hiện những động tác đội hình được gọi là “hình vuông”, “đường chéo” và “vòng tròn”. Các màn trình diễn đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa các thành viên, kết hợp với những động tác biểu diễn súng phức tạp trong tiếng nhạc của ban quân nhạc.

Theo bộ phận báo chí của Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga, buổi lễ có sự tham gia của 42 quân nhân thuộc Đại đội Cận vệ Đặc biệt và 14 kỵ sĩ thuộc Đội Hộ tống Danh dự Kỵ binh.

Tổng cộng, 26 buổi lễ đổi gác đã được tổ chức trong năm 2026. Đây là hoạt động nghi thức nổi bật của Trung đoàn Tổng thống, lực lượng đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ các địa điểm quan trọng tại Điện Kremlin, đồng thời tham gia những sự kiện mang tính đại diện của Nga.

Nghi thức biểu diễn hiện đại của Trung đoàn Tổng thống được thiết lập từ năm 2004, kết hợp nhiều yếu tố đặc sắc trong truyền thống quân sự Nga. Trong đó, các màn biểu diễn súng và tiết mục “vòng xoay kỵ binh” là những nội dung đáng chú ý, đòi hỏi kỹ năng, tính kỷ luật và sự phối hợp nhịp nhàng giữa người và ngựa.

Buổi lễ đánh dấu việc khép lại chương trình đổi gác nghi thức của Trung đoàn Tổng thống trong mùa năm nay, tiếp tục duy trì truyền thống quân sự và nghi lễ tại Điện Kremlin./.