Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Ukraine-Nga có thể diễn ra dịp Hội nghị G20

Washington đang làm việc với các bên để tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga, với một số địa điểm đề xuất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết như trên trong đoạn ghi âm trả lời báo giới ngày 17/10. Ông cũng để ngỏ khả năng các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ sẽ gặp nhau vào tuần tới.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cuộc gặp ba bên có thể diễn ra trong thời gian Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G20 theo đề xuất của Mỹ, với các phương án địa điểm gồm Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Mỹ hoặc một quốc gia châu Âu.

Ông Zelensky cho biết hiện chưa có xác nhận chính thức từ phía Mỹ hay Nga. Theo kế hoạch, Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Mỹ vào tháng 12/2026.



Ông Zelensky cho biết thêm phái đoàn đàm phán của Ukraine vẫn liên hệ với phía Mỹ, mới nhất là cuộc gặp hôm 16/10 giữa người đứng đầu Cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine Rustem Umerov và đặc phái viên Mỹ Jared Kushner. Hai bên đã thảo luận về khả năng sớm tổ chức một cuộc đàm phán song phương, sớm nhất là trong tuần này.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 16/10 tại Brussels, ông Zelensky cho biết Ukraine cũng đang có các cuộc đàm phán liên quan với châu Âu.

Theo ông, châu Âu đang thực hiện một số bước đi nhất định để thiết lập “một lộ trình riêng thể hiện được các lợi ích của chúng tôi”, qua đó có thể tìm được cách thức kết nối với Nga.

Ông nêu rõ việc xuất hiện một lộ trình mới không đồng nghĩa với việc loại bên nào đó khỏi quá trình đàm phán, mà các nỗ lực như của Mỹ vẫn sẽ diễn ra song song.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh Kiev thực sự mong rằng có nhiều lộ trình để đưa đến khả năng về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay./.

Nga bác đề xuất ngừng bắn 60 ngày với Ukraine Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Moskva chỉ chấp nhận lệnh ngừng bắn kéo dài một ngày để Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống.

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