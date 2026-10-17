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Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sỹ đạt nhiều kết quả

Đến 12/10/2026 tìm kiếm, quy tập được 3.551 hài cốt liệt sỹ, đạt 50,73% mục tiêu; hoàn thành lấy mẫu đối với hơn 211.300 hài cốt liệt sỹ, đạt gần 99,41% kế hoạch

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Theo Báo cáo kinh tế-xã hội do Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả.

Đến 12/10/2026 tìm kiếm, quy tập được 3.551 hài cốt liệt sỹ, đạt 50,73% mục tiêu; hoàn thành lấy mẫu đối với hơn 211.300 hài cốt liệt sỹ, đạt gần 99,41% kế hoạch; tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản gần 120.000 mẫu hài cốt liệt sỹ; thực hiện thu nhận 265.761 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ, đạt 106,3% kế hoạch, hoàn thành phân tích ADN đối với 100.000 mẫu và cập nhật vào cơ sở dữ liệu khoảng 80.000 kết quả phân tích.

(TTXVN/Vietnam+)
#hài cốt liệt sỹ #chiến dịch 500 ngày đêm #giám định ADN
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CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SỸ

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