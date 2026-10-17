Chính trị

Tổng thống Thụy Sĩ đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Sáng 17/10, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

ttxvn_tong-thong-thuy-si-den-ha-noi-bat-dau-tham-chinh-thuc-viet-nam-1710.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn_tong-thong-thuy-si-den-ha-noi-bat-dau-tham-chinh-thuc-viet-nam-2085.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn_tong-thong-thuy-si-den-ha-noi-bat-dau-tham-chinh-thuc-viet-nam-2472.jpg
Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn_tong-thong-thuy-si-den-ha-noi-bat-dau-tham-chinh-thuc-viet-nam-4471.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đón Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Thụy Sĩ #Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ #Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Quan hệ ngoại giao #NQ 59-bt TP. Hà Nội Thụy Sĩ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ

Năm 2026 đánh dấu 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, đồng thời hai nước đang triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1/2025.

Tin cùng chuyên mục

Anh Nguyễn Thế Dũng, đảng viên trẻ Bắc Ninh, khởi nghiệp thành công với mô hình trồng cây ăn quả kết hợp với nuôi chim bồ câu Pháp. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Bước đột phá trong tư duy lãnh đạo kinh tế

Quyết định chuyển từ "cho phép" sang "khuyến khích" đảng viên làm kinh tế tại Hội nghị Trung ương 4 là bước tiến mới, vừa giải phóng nguồn lực quốc gia, vừa giữ vững liêm chính và bản chất của Đảng.