Tổng thống Thụy Sĩ đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ
Năm 2026 đánh dấu 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, đồng thời hai nước đang triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1/2025.
Sáng 17/10, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Đại biểu quốc hội Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ban ngành, các địa phương đã hành động quyết liệt, đi đến cùng, giải quyết các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực. Đó là những thành quả rất trân quý trong 9 tháng năm 2026.
Quốc hội khóa XVI nhận được sự đánh giá cao từ cử tri về đổi mới, lập pháp kịp thời và các thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện tốt 5 yêu cầu, thể chế hóa kịp thời các quyết sách, phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027.
Thay vì mở rộng diện tích thuần túy, Luật Phát triển đô thị mở đường cho mô hình đô thị đa trung tâm, lấy giao thông làm trục dẫn dắt, giúp các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá.
Dù bối cảnh quốc tế nhiều thách thức, kinh tế năm 2026 dự kiến vẫn vượt 14/15 chỉ tiêu, tạo đà quan trọng để Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% và đổi mới mô hình phát triển năm 2027.
Nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf mong muốn quan hệ Việt Nam-Thụy Điển tiếp tục phát triển tốt đẹp, hợp tác song phương ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu.
Tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đề nghị hai bên tăng trao đổi đoàn các cấp; phối hợp tổ chức Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Guy Parmelin là cột mốc lịch sử quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường 55 năm đồng hành, tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Việt Nam và Hungary tăng cường kết nối hợp tác giáo dục, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp thông minh, công nghệ sinh học và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc.
Sáng 17/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Đắk Lắk quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển với tinh thần “nói đi đôi với làm, lựa chọn đúng việc trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm, lấy kết quả làm thước đo”.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết; xem xét, cho ý kiến 4 dự án luật khác; xem xét, quyết định vấn đề kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách.
Trước giờ Khai mạc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, sáng 17/10/2026, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Định kiến sai lệch cho rằng khuyến khích đảng viên làm kinh tế tất yếu làm phai nhạt bản chất của Đảng và dẫn đến tham nhũng là sự suy diễn thiếu cơ sở.
Quyết định chuyển từ "cho phép" sang "khuyến khích" đảng viên làm kinh tế tại Hội nghị Trung ương 4 là bước tiến mới, vừa giải phóng nguồn lực quốc gia, vừa giữ vững liêm chính và bản chất của Đảng.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Liechtenstein góp phần tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam-Liechtenstein trên nhiều lĩnh vực.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ 17/10-21/11/2026, xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và các vấn đề quan trọng khác.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm vinh dự tự hào mà còn là cam kết danh dự đối với người tiêu dùng và trách nhiệm với hình ảnh đất nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm vinh dự tự hào mà còn là cam kết danh dự đối với người tiêu dùng và trách nhiệm với hình ảnh đất nước.
Phó Thủ tướng Phan Văn Giang vừa ký Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS 11 năm 2026 để chuẩn bị, tổ chức hội nghị và các hoạt động liên quan.
Tối 16/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt," được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam (18/10/1956-18/10/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với dự thảo Luật Nhà ở và dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản.
Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn thực tiễn, đổi mới tư duy lập pháp sang "kiến tạo phát triển" nhằm khơi thông tối đa nguồn lực cho đất nước.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phạm Đức Thắng cam kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ tại đơn vị mới xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thống nhất, hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ không lấy việc sửa luật thay cho trách nhiệm thực thi, nhưng cũng không để các quy định lỗi thời tiếp tục cản trở sự phát triển.
Diễn đàn Thương mại và Văn hóa Quốc tế Việt Nam-Campuchia quy tụ gần 50 doanh nghiệp hai nước, tạo cơ hội kết nối đối tác, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và thúc đẩy giao lưu văn hóa song phương.