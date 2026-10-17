Chính trị

Thủ tướng Liechtenstein bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tối 17/10/2026, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

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Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Liechtenstein #thăm chính thức Việt Nam TP. Hà Nội
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