Thủ tướng Liechtenstein bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Liechtenstein đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Tối 17/10, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Tối 17/10/2026, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị với Thụy Sĩ, trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, sớm thiết lập cơ chế hợp tác liên Chính phủ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Guy Parmelin mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Tối 17/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI bắt đầu tại Hà Nội, thảo luận các dự án luật, kế hoạch phát triển kinh tế, ngân sách và các vấn đề quốc tế quan trọng.
Hai Phu nhân đã tham dự hoạt động giới thiệu về y học cổ truyền Việt Nam, tìm hiểu các loại cây thuốc, dược liệu và những phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống.
Chiều 17/10, tại Hà Nội, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ đến tham quan trường Đại học Dược Hà Nội.
Quốc hội thảo luận về dự luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề xuất các chính sách hỗ trợ vốn, cải cách quản trị và thúc đẩy sáng tạo doanh nghiệp.
Từ nền tảng hữu nghị và hợp tác được vun đắp qua nhiều thập kỷ, Đan Mạch hiện là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam với nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trong các lĩnh vực.
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Thụy Sĩ, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, cùng nhau phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
Chiều 17/10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Tờ trình về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.
Điểm chung của đường lối đối ngoại mà Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán giữ vững độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.
Chiều 17/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin đang thăm chính thức Việt Nam.
Với thông điệp “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng - Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia,” chương trình dự kiến khám cho hơn 2.000 người dân Campuchia với khoảng 1.000 bà con gốc Việt.
Dự thảo luật Chứng khoán (sửa đổi) nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giảm thủ tục, nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường. Luật dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.
Ngày 18/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có cuộc hội kiến với Cao ủy của Pháp ở Đông Dương Đô đốc D’Angenlieu trên chiến hạm Suffer tại vịnh Cam Ranh.
Chiều 17/10, tại Hà Nội, sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.
Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 855 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 854 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 99,9%.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam.
Chiều 17/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin thăm chính thức Việt Nam.
Chiều 17/10/2026, tại Hà Nội, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 17/10/2026, Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án Luật: Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng điểm mới đột phá trong dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) là chuyển từ tiền kiểm, cấp phép sang đăng ký, hậu kiểm dựa trên dữ liệu. Đây là thay đổi mang tính cách mạng.
Sáng 17/10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ cho ý kiến đối với Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.
Sáng 17/10, Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Sự kiện vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc.”
Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, tại Kỳ họp này, Quốc hội cần tập trung cao độ để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng, chiến lược, tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Đại biểu quốc hội Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ban ngành, các địa phương đã hành động quyết liệt, đi đến cùng, giải quyết các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực. Đó là những thành quả rất trân quý trong 9 tháng năm 2026.
Quốc hội khóa XVI nhận được sự đánh giá cao từ cử tri về đổi mới, lập pháp kịp thời và các thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện tốt 5 yêu cầu, thể chế hóa kịp thời các quyết sách, phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027.
Thay vì mở rộng diện tích thuần túy, Luật Phát triển đô thị mở đường cho mô hình đô thị đa trung tâm, lấy giao thông làm trục dẫn dắt, giúp các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá.