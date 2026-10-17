Chung tay vì sức khỏe cộng đồng: Thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 17/10, tại Trường Tiểu học Northern Samraong, quận Prek Pnov ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn bác sỹ Tâm Việt tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí cho người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.



Với thông điệp “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng - Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia,” chương trình dự kiến khám cho khoảng 2.000 người dân Campuchia, trong đó có khoảng 1.000 bà con gốc Việt.



Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao sáng kiến và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị tổ chức, sự hỗ trợ tích cực của chính quyền Đô thành Phnom Penh, cũng như tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp.

Đại sứ nhấn mạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân đạo lần này không chỉ góp phần chăm lo đời sống, sức khỏe cho người dân còn khó khăn mà còn là minh chứng sinh động góp phần củng cố, thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong các hoạt động hướng về cộng đồng đầy nhân văn này.



Về phần mình, Chủ tịch VCBA Leng Rithy bày tỏ rất xúc động khi được đồng hành cùng đoàn công tác, đội ngũ y, bác sỹ trong chương trình thăm khám sức khỏe, chăm sóc y tế cho người dân tại Campuchia.

Ông cho rằng đây không chỉ là dịp để hiệp hội thực hiện trách nhiệm, chia sẻ sự quan tâm và tình cảm của mình đối với cộng đồng, mà còn là cơ hội quý báu để góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.



Về phần mình, Quận trưởng Quận Prek Pnov, ông Thum Sam Al cho rằng chương trình là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí lần này là minh chứng thiết thực cho tinh thần quan tâm, chia sẻ và trách nhiệm đối với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền Thủ đô Phnom Penh, chính quyền quận Prek Pnov, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn thầy thuốc tình nguyện, chương trình đã góp phần tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân đang sinh sống tại địa phương, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau giữa người dân hai nước.



Ông bày tỏ tin tưởng thông qua chương trình ý nghĩa này, người dân sẽ được nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, chủ động hơn trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh tật, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội.

Ông cho biết trong thời gian tới, chính quyền Thủ đô Phnom Penh sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự đoàn kết nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và láng giềng tốt đẹp giữa Campuchia và Việt Nam.



Đoàn thiện nguyện đang chuẩn bị thuốc để phát cho người dân Campuchia. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Tại chương trình, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Triệu chia sẻ chương trình khám bệnh, phát thuốc lần này là tình cảm, sự sẻ chia lúc khó khăn với người dân Campuchia, trong đó có bà con người gốc Việt.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại chương trình, Quận trưởng Thum Sam Al thay mặt người dân khu vực gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y, bác sỹ đã tận tâm tham gia chương trình, đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực như lần này để người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế miễn phí, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống.



Bác sỹ Hồ Hoàng Tuấn, thành viên Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ đoàn của ông đã đến Campuchia nhiều lần, nhưng mỗi chuyến đi đều mang lại những cảm xúc và trải nghiệm riêng vì đoàn luôn mong muốn có thể đóng góp nhiều hơn cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong chương trình lần này, đoàn mang theo nhiều thiết bị y tế hiện đại để phục vụ công tác thăm khám và tầm soát bệnh, như máy siêu âm màu, máy điện tim, cùng các thiết bị chuyên dụng phục vụ khám mắt.

Đoàn cũng tập trung tầm soát một số bệnh lý phổ biến, bao gồm các bệnh về mắt, tuyến giáp, tuyến vú, bệnh lý ổ bụng, tăng huyết áp và đái tháo đường.

Thông qua chương trình, đoàn mong muốn giúp người dân Campuchia cũng như cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại đây được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết thực, phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe và có hướng điều trị kịp thời; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp bà con bảo vệ sức khỏe và an tâm hơn trong cuộc sống hằng ngày.



Trong khi đó, bác sỹ Heng Lihong, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký VCBA, cho biết hằng năm, VCBA đều tổ chức ít nhất một chương trình an sinh xã hội nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương.

Mục tiêu quan trọng nhất của chương trình là giúp người dân được khám sức khỏe, tầm soát và phát hiện bệnh ngay từ giai đoạn sớm, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị và chủ động bảo vệ sức khỏe



Để chương trình được triển khai hiệu quả, công tác chuẩn bị đã được hai bên phối hợp thực hiện từ khoảng 4-5 tháng trước, từ việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị vật tư y tế tiêu hao đến bố trí đội ngũ nhân sự phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh.

Chương trình được kỳ vọng sẽ mang lại những lợi ích thiết thực, giúp người dân có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.



Trong niềm xúc động, ông Pheng Phan, ở ấp Somrong Thbong, phường Somrong, quận Prak Pnev, đã bày tỏ lòng cảm ơn các y, bác sỹ Việt Nam đã tận tình thăm khám, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho ông, coi đây là sự hỗ trợ vô cùng quý báu, thể hiện tấm lòng nhân ái và tình cảm tốt đẹp mà các y, bác sỹ Việt Nam dành cho ông và người dân nơi đây.

Ông mong muốn trong thời gian tới, các bác sỹ Việt Nam sẽ tiếp tục trở lại để thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho người dân.



Bà Chin Thol, ở phường Somrong, rất xúc động khi được các bác sỹ tận tình thăm khám, chăm sóc sức khỏe. Từ việc thăm khám, chẩn đoán đến soi chiếu và tư vấn về tình trạng sức khỏe, các bác sỹ đều thực hiện rất cẩn thận, ân cần, không chỉ đối với riêng bà mà với tất cả mọi người.

Bà Chuon Mon, ở phường Somrong Kondal, quận Prak Pnov, cho biết bà bị đau mắt và rất vui khi được các y, bác sỹ Việt Nam thăm khám, cấp thuốc. Đặc biệt, bà rất xúc động khi được cấp kính miễn phí. Bà Nguyễn Thị Loan, ở quận Russey Keo, cho biết bà ung thư hơn 3 năm và bà rất vui khi được các bác sỹ đã khám bệnh miễn phí cho bà.



Chương trình đã huy động 175 người tham gia công tác chuyên môn, hỗ trợ và phục vụ. Đoàn từ Việt Nam sang gồm 135 người, trong đó có 35 bác sỹ, 30 dược sỹ, 40 nhân sự nghiệp vụ y tế và 30 tình nguyện viên.

Phía VCBA bố trí 4 bác sỹ cùng 36 nhân viên y tế, phiên dịch viên và tình nguyện viên đang làm việc, sinh sống tại Campuchia.



Người dân đến khám sẽ được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí theo chỉ định của bác sỹ. Ban Tổ chức bố trí 6 máy siêu âm, thực hiện một số xét nghiệm máu cơ bản khi có chỉ định chuyên môn; chuẩn bị bộ phận cấp cứu cùng 2 xe cứu thương sẵn sàng hỗ trợ và chuyển viện khi cần thiết.



Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe, chương trình dự kiến trao tặng mỗi người dân một phần quà. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn chuẩn bị đồ uống, hơn 1.000 chiếc kính lão, một số nhu yếu phẩm khác và khoảng 2.000 suất ăn trưa cho người dân đến khám bệnh./.

Thúc đẩy giao thương qua Diễn đàn Thương mại, Văn hóa Quốc tế Việt Nam-Campuchia Diễn đàn Thương mại và Văn hóa Quốc tế Việt Nam-Campuchia quy tụ gần 50 doanh nghiệp hai nước, tạo cơ hội kết nối đối tác, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và thúc đẩy giao lưu văn hóa song phương.

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