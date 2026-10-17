80 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh: Tạo mạch nguồn di sản để Khánh Hòa vươn mình trong kỷ nguyên mới

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2026), sáng 17/10, tại phường Cam Ranh, Tỉnh ủy Khánh Hòa và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ: “Sự kiện vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc.”

Dự hội thảo có Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương; đại biểu các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân cùng lãnh đạo các cơ quan của tỉnh Khánh Hòa.

Hội thảo có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần làm sáng tỏ bối cảnh, nội dung, ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm to lớn của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh. Qua đó, bổ sung tư liệu lịch sử, luận cứ khoa học phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời gợi mở những giá trị định hướng đối với việc phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn phát triển mới.

Để làm rõ giá trị lịch sử và tầm vóc tư tưởng ngoại giao của Người, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn đề nghị, hội thảo tập trung làm rõ bốn nội dung có quan hệ chặt chẽ với nhau, đó là: Bối cảnh, tương quan lực lượng, diễn biến và kết quả cụ thể của cuộc hội kiến; cách Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp giữa kiên định nguyên tắc với linh hoạt về sách lược; giá trị của sự kiện đối với nhận thức về độc lập, tự chủ và bảo vệ hòa bình; đồng thời đưa ra các giải pháp nghiên cứu, giáo dục và phát huy giá trị của sự kiện tại Khánh Hòa.

Cụ thể, hội thảo cần xác định rõ xuất xứ tư liệu, phân biệt dữ kiện với nhận định, kiểm chứng kỹ các chi tiết trước khi sử dụng rộng rãi. Mỗi đánh giá phải đặt trong điều kiện lịch sử cụ thể, kể cả giới hạn thực tế của các thỏa thuận.

Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cam Ranh, Khánh Hoà. (Ảnh Đặng Tuấn/TTXVN)

Kết quả hội thảo cần được cụ thể hóa thành hồ sơ tư liệu, nội dung giới thiệu thống nhất và các kiến nghị phù hợp với địa phương; đồng thời phân định rõ giá trị phương pháp có thể vận dụng với những nội dung chỉ gắn với hoàn cảnh năm 1946 để việc vận dụng hôm nay có căn cứ, phù hợp yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Tại hội thảo, các nhà khoa học khẳng định, ngày 18/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có cuộc hội kiến với Cao ủy của Pháp ở Đông Dương Đô đốc D’Angenlieu trên chiến hạm Suffer tại vịnh Cam Ranh là cuộc gặp gỡ lịch sử.

Người đã thể hiện tài năng ngoại giao của mình với những câu trả lời khéo léo, thể hiện rõ quan điểm kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền vừa mới có được; cho thấy rõ giá trị lịch sử và tầm vóc tư tưởng ngoại giao của Người trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, vừa giành được độc lập...

Từ Hiệp định Sơ bộ, Tạm ước đến cuộc hội kiến tại Cam Ranh, mục tiêu chiến lược luôn là cơ sở để lựa chọn sách lược. Phương thức hành động được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình và tương quan lực lượng; thời gian hòa hoãn được tận dụng để củng cố chính quyền, xây dựng lực lượng, sẵn sàng cho khả năng chiến tranh.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Minh Trưởng, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho biết, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đối thoại, kiên định nguyên tắc, lợi dụng mâu thuẫn của kẻ thù để phân hóa kẻ thù; đồng thời tăng cường thực lực đã giúp cách mạng vượt qua tình thế hiểm nghèo.

Đó chính là bản lĩnh, nghệ thuật ngoại giao sắc bén của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tư duy chiến lược sâu sắc, nắm bắt thời cơ nhạy bén, ứng xử điềm tĩnh và nhân văn.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, bối cảnh hiện nay đã khác xa năm 1946 song phương pháp nhận định tình hình, lựa chọn hành động và tạo dựng sức mạnh để thực hiện mục tiêu dân tộc vẫn vẹn nguyên giá trị.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2030 đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để hiện thực hóa những mục tiêu ấy, khát vọng phát triển phải được chuyển hóa thành năng lực quốc gia và những kết quả cụ thể. Đồng thời phải kiên định độc lập, tự chủ trong lựa chọn chiến lược; chủ động giữ gìn hòa bình, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây dựng thực lực để nâng cao vị thế đất nước; tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn chia sẻ, đối với Khánh Hòa, dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử bằng những việc làm thiết thực.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Trên chặng đường ấy, phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và gìn giữ các giá trị lịch sử, nguồn mạch bồi đắp bản sắc, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm của các thế hệ.

Trước hết, Khánh Hòa cần xây dựng hồ sơ tư liệu về sự kiện trên cơ sở sưu tầm, đối chiếu, thẩm định khoa học; việc số hóa phải gắn với xác định rõ xuất xứ, độ tin cậy và trách nhiệm cập nhật.

Trên nền tảng đó, thống nhất nội dung giới thiệu, hoàn thiện học liệu, bồi dưỡng đội ngũ thuyết minh, gắn bảo tàng, công trình tưởng niệm với giáo dục trong nhà trường và cộng đồng. Đồng thời, tỉnh tăng cường truyền thông, đặt giá trị giáo dục và bảo tồn di sản lên trên lợi ích thương mại để mỗi câu chuyện về Bác đến với thế hệ trẻ bằng sự chân thực và lòng kính trọng. Thước đo hiệu quả là công chúng hiểu đúng lịch sử và có chuyển biến thực chất trong ý thức gìn giữ di sản.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong khẳng định, hội thảo là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và khoa học sâu sắc, góp phần làm sáng tỏ thêm tư tưởng, bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật ngoại giao của Người.

Sự kiện còn là điều nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử của quê hương; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, bằng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Phát huy truyền thống lịch sử, cách mạng, Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở và nhiều tiềm năng, lợi thế. Theo đó, tỉnh tập trung phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, công nghiệp, năng lượng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của Khánh Hòa ước tăng 11,21%, xếp thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước tăng 33,2%; doanh thu du lịch ước đạt hơn 67.950 tỷ đồng, tăng 21%. Những kết quả đó tiếp thêm niềm tin và động lực để Khánh Hòa phấn đấu tăng trưởng hai con số, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030./.

Dấu mốc ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh: Đưa niềm tự hào thành động lực xây dựng quê hương Dấu mốc ngày 18/10/1946 Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh vẫn được cán bộ, Đảng viên, nhân dân Cam Ranh trân trọng gìn giữ để đưa niềm tự hào ấy thành động lực xây dựng quê hương giai đoạn mới.